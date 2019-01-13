Son Dakika Haberleri: Sudan'da Trafik Kazası: 14 Ölü

Sudan'da Trafik Kazası: 14 Ölü

1 saat önce

Sudan'da yolcu otobüsünün kamyona çarpması sonucu 14 kişi hayatını kaybetti.

Sudan'da Trafik Kazası: 14 Ölü, System.String[]
Sudan'da yolcu otobüsünün kamyona çarpması sonucu 14 kişi hayatını kaybetti.

Yerel basında yer alan haberlere göre, Sudan'ın Batı Darfur eyaletinde yolcu otobüsünün yolun kenarına park etmiş kamyona çarpması nedeniyle meydana gelen kazada 14 kişi öldü. Kazada yaralıların da bulunduğu belirtildi.

Bölgedeki hastanelerde tedavi altına alınan yaralıların sayısına ilişkin bilgi verilmedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.01.2019 07:39 Kaynak: AA

Darfur, Sudan, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Parçalayıp Koliye Koydukları Cesedi, Evinin Önüne Bıraktılar 6 Yaşındaki Oğlunu Döverek Öldüren Cani Babanın İfadesi Ortaya Çıktı: Demirle Dövdüm, Sonra Kalp Masajı Yaptım

Parçalanıp Koliye Koyulan Cesedin Altından Yasak Aşk Cinayeti Çıktı! Fenerbahçeliler Büyükada'da Lefter'i Andı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.1.2019 21:19:59. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sudan'da Trafik Kazası: 14 Ölü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]