Son Dakika Haberleri: Sudan'da trafik kazası: 15 ölü, 22 yaralı
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Sudan'da trafik kazası: 15 ölü, 22 yaralı

1 saat önce

Sudan'da meydana gelen trafik kazasında 15 kişi hayatını kaybetti, 22 kişi yaralandı.

Sudan'da trafik kazası: 15 ölü, 22 yaralı, System.String[]

Sudan'da meydana gelen trafik kazasında 15 kişi hayatını kaybetti, 22 kişi yaralandı.

Sudan polisince yapılan yazılı açıklamaya göre, Beyaz Nil eyaletinde aşırı hız nedeniyle kontrolden çıkan otobüs, karşı şeritten gelen otobüsle çarpıştı.

Kazada otobüslerdeki 15 kişi hayatını kaybetti, 22 kişi yaralandı.

Sudan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.09.2019 12:40 Kaynak: AA
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