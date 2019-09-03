Sudan'da trafik kazası: 15 ölü, 22 yaralı
1 saat önce
Sudan'da meydana gelen trafik kazasında 15 kişi hayatını kaybetti, 22 kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 03.09.2019 12:40 Kaynak: AA
Sudan'da meydana gelen trafik kazasında 15 kişi hayatını kaybetti, 22 kişi yaralandı.
Sudan polisince yapılan yazılı açıklamaya göre, Beyaz Nil eyaletinde aşırı hız nedeniyle kontrolden çıkan otobüs, karşı şeritten gelen otobüsle çarpıştı.
Kazada otobüslerdeki 15 kişi hayatını kaybetti, 22 kişi yaralandı.
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