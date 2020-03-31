Sudan'da Türk doktorların desteğiyle su kuyusu açıldı - Son Dakika

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Sudan'da Türk doktorların desteğiyle su kuyusu açıldı
7 saat önce
Sudan'da Türk hayırseverlerin destekleriyle yaptırılan su kuyusu açıldı.
Sudan'da Türk hayırseverlerin destekleriyle yaptırılan su kuyusu açıldı.
Niyala Sudan Türkiye Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görevli Türk doktorların ve yakınlarının katkılarıyla Güney Darfur eyaletinin Niyala kenti kırsalında yaptırılan motorlu ve güneş panelli kuyu sayesinde en az 5 bin kişi içme suyuna kavuştu.
Sudan'daki birçok Türk sivil toplum kuruluşu, hayırseverlerin destekleriyle her yıl onlarca su kuyusu açtırıyor.
Haber Yayın Tarihi: 31.03.2020 05:52 Kaynak: AA
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