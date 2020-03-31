Son Dakika › Güncel › Sudan'da Türk doktorların desteğiyle su kuyusu açıldı - Son Dakika
Sudan'da Türk doktorların desteğiyle su kuyusu açıldı
33 dakika önce
Sudan'da Türk hayırseverlerin destekleriyle yaptırılan su kuyusu açıldı.
Sudan'da Türk hayırseverlerin destekleriyle yaptırılan su kuyusu açıldı.
Niyala Sudan Türkiye Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görevli Türk doktorların ve yakınlarının katkılarıyla Güney Darfur eyaletinin Niyala kenti kırsalında yaptırılan motorlu ve güneş panelli kuyu sayesinde en az 5 bin kişi içme suyuna kavuştu.
Sudan'daki birçok Türk sivil toplum kuruluşu, hayırseverlerin destekleriyle her yıl onlarca su kuyusu açtırıyor.
Haber Yayın Tarihi: 31.03.2020 06:51 Kaynak: AA
Son Dakika Aleyna Tilki'den kalçası hakkındaki eleştirilere ilginç yorum: Ben de gerçek olduğuna inanamıyorum İstanbul'da ürküten koronavirüs fotoğrafları! 4 cenaze aracı arka arkaya dizildi Kiğılı'nın internet sitesinden market ürünleri satması sosyal medyada alay konusu oldu TBMM Hastanesi'nde görevli doktorun ikinci testi pozitif çıktı