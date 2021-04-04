Sudan'da Türk kültürünün tanıtıldığı sergi düzenlendi - Son Dakika

Sudan Türkiye Mezunları Derneği, başkent Hartum'daki merkezinde, Türk ve Sudan kültürünün tanıtıldığı sergi düzenledi.

Etkinliğe Türkiye'nin Hartum Büyükelçisi İrfan Neziroğlu, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı Hartum Koordinatörü Bilal Özden, Türk ve Sudan vatandaşlarının yanı sıra bu ülkede ikamet eden bazı yabancı ülke vatandaşları katıldı.

Sergide, Türk ve Sudan kültüründen yemekler, içecekler, tatlılar, geleneksel kıyafetler, el sanatları ile bazı örf ve adetler tanıtıldı.

Sudan Türkiye Mezunları Derneği Başkanı Eymen Cabir Fikri, AA muhabirine, "Derneğimizde ilk kez Sudan ve Türk kültürünün bir arada sergilendiği bir etkinlik düzenliyoruz. İki ülke ve halkları arasındaki bağı güçlendiren bu tür faaliyetleri önemsiyoruz. İnşallah ileride bu tarz etkinliklerimizi sürdüreceğiz." dedi.

Hartum Yunus Emre Enstitüsü Türkçe Öğretmeni ve Sudan Türkiye Mezunları Derneği üyesi İsra es-Sir, "Bizler Türkiye'de okuduk. Türkiye bize çok hizmet verdi. Biz de Türkiye mezunları olarak Türkiye ve Sudan için bir şeyler yapmak istedik." diye konuştu.

Üniversite eğitimini Sudan'da tamamlayan ve Hartum'da özel bir eğitim merkezinde Türkçe dersleri veren Emine Karadağ da "Sudan'ı Türkiye'ye, Türk halkını ve kültürünü de Sudanlılara tanıtmak için kültür sergisi düzenledik. Çini, ebru sanatı, Türk kahvesi ve Türk lokumu ile Sudan halkının karşısına çıktık." ifadelerini kullandı.

Etkinlik, Türkiye mezunu Sudanlılar ve Sudan'da eğitimlerini sürdüren Türk öğrencilerin tecrübelerini aktardığı konuşmaların ardından sona erdi.