Sudan'da tutuklu Devrimci Uyanış Konseyi Partisi lideri Musa Hilal, 3 yıl sonra serbest bırakıldı - Son Dakika

Sudan Devrimci Uyanış Konseyi Partisi, 3 yıldır hapiste bulunan liderleri Musa Hilal'in serbest bırakıldığını bildirdi.

Partiden yapılan yazılı açıklamada, devrik Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir döneminde rejime muhalefet ve direniş suçlamalarıyla tutuklanan Hilal ve Konseyin üyelerinin Egemenlik Konseyi (Devlet Başkanlığı) affı ile salıverildiği belirtildi.

Hilal, tahliyesinin ardından geldiği başkent Hartum'un Mamura semtindeki evinde, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Siyasi reform ve savaşların durması taleplerini dile getirdiği için yıllar önce hapse girdiğini belirten Hilal, şunları söyledi:

"Birlik ve barış içerisinde bir arada yaşama çağrısında bulunuyoruz. Parti ve siyasi oluşumları af ve hoşgörüye bağlı kalarak kapsamlı bir reform gerçekleştirmeye davet ediyoruz. Sudan toplumu, barışın güçlendirilmesi, istikrar ve üyeleri arasında hoşgörüyü sağlamaya doğru ilerliyor."

Kasım 2017'de gözaltına alınmıştı

Sudan Devrimci Uyanış Konseyi Partisi lideri Hilal, 3 oğlu ve bazı parti üyeleri, hükümetin silahların toplanması kararına karşı çıktıkları gerekçesiyle güvenlik güçleriyle yaşanan çatışmaların ardından Kuzey Darfur eyaletinin Musteriha beldesinde Kasım 2017'de gözaltına alınmıştı.

Hilal, Darfur'da 2003'te ordu ile silahlı gruplar arasında patlak veren çatışmalarda merkezi yönetimin yanında yer alan "Cancavid" adlı milis güçlerin önde gelen liderlerindendi.

Ocak 2014'te Sudan Devrimci Uyanış Konseyi Partisini kuran Hilal, partinin liderliğine seçildi.

Hilal ve tutuklu diğer parti mensuplarının aileleri, yakınlarının serbest bırakılması için Adalet Bakanlığı önünde defalarca protesto eylemi gerçekleştirmişti.

Birleşmiş Milletler (BM) verilerine göre, Sudan'ın batısındaki Darfur bölgesinde 2003'te başlayan hükümet güçleri ile silahlı hareketler arasındaki çatışmalarda şimdiye kadar 3 milyon kişi evlerinden oldu, 300 binden fazla kişi hayatını kaybetti.