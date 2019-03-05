Son Dakika Haberleri: Sudan'da Ülke Çapında Protesto Çağrısı

Sudan'da Ülke Çapında Protesto Çağrısı

51 dakika önce

Sudanlı Profesyoneller Derneği (SPD) bugün ülke çapında protesto çağrısı yaptı.

Sudan'da Ülke Çapında Protesto Çağrısı, System.String[]
Sudanlı Profesyoneller Derneği (SPD) bugün ülke çapında protesto çağrısı yaptı.

Sudan'da hükümet karşıtı protestoların arkasındaki ana grup olan Sudanlı Profesyoneller Derneği (SPD) bugün ülke çapında protesto çağrısında bulundu. SPD, Cumhurbaşkanı Ömer El Beşir ve hükümeti üzerinde baskı oluşturmak amacıyla yapılan faaliyetlerin son ayağı olarak açıkladı.

SPA, Aralık 2018'den bu yana sosyal medya platformlarını ekmek fiyatlarındaki artış ve yakıt sıkıntısı ile başlayan protestolar için binleri toplamak için kullandı. Protestocular Aralık ayından bu zamana kadar 30 yıl hüküm süren liderin istifa etmesi ve siyasi bir geçişe izin vermesi için talepte bulunmaya başladı.

Sudan Cumhurbaşkanı Ömer El Beşir geçtiğimiz günlerde, neredeyse 13 yıl süren iktidarına karşı 2 aydır süren protestolar nedeniyle iktidar partisinin başkanlığından istifa ettiğini açıklamasına rağmen, Şubat ayında hükümeti fesheden ve generalleri tüm eyaletlerden sorumlu kılan olağanüstü hal ilan etmişti. - HARTUM

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 01:27 Kaynak: İHA

Ömer El Beşir, Cumhurbaşkanı, Sudan, 3. Sayfa
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