Sudan'da Uluslararası Hartum Havaalanında Uçuşlar Durduruldu.
35 dakika önce
Sudan'da Uluslararası Hartum havaalanında uçuşlar durduruldu.
Sudan
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 09:15 Kaynak: AA
'da Uluslararası Hartum
havaalanında uçuşlar durduruldu. Havaalanında sadece inişlere izin veriliyor.
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