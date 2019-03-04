Son Dakika Haberleri: Sudan'da Uluslararası Tarım Fuarı

Sudan'da Uluslararası Tarım Fuarı

22 dakika önce

Sudan'da Uluslararası AgroFood Packaging Tarım Fuarı açıldı.

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Sudan'da Uluslararası AgroFood Packaging Tarım Fuarı açıldı.

Türkiye'nin Hartum Büyükelçisi İrfan Neziroğlu, açılış töreninde yaptığı konuşmada, fuarın organizatörlerini ve fuara katılan Türk firmaları tebrik ederek, iki ülke arasındaki ilişkilerin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2017'deki ziyaretiyle dönüm noktası yaşadığını söyledi.

Tarımın Sudan'ın önde gelen sektörlerinden birisi olduğunun altını çizen Neziroğlu, şöyle konuştu:

"Fuarda tarım sektöründe faaliyet gösteren 6 Türk firmasıyla temsil ediliyoruz. İş adamlarımızı ve girişimcilerimizi Sudan'daki fuarlara katılmaya ve bu ülkenin geleceğine daha fazla yatırım yapmaya her zaman teşvik ediyoruz. Sudanlı iş adamlarına da Türk şirketleriyle daha fazla ortaklık, ticaret ve yatırım yapmak için güçlü bir çağrı yapıyoruz.Sudanlı iş adamlarının vize işlemlerini kolaylaştırdık."

Büyükelçi Neziroğlu, Ziraat Bankasının yakında Hartum'da şube açacağının da müjdesini verdi.

Başkentte düzenlenen fuara, Türkiye'den 6, Suudi Arabistan, Fransa, Almanya ve Belarus'tan 25 firma katıldı.

Tarım, hayvancılık, gıda teknolojileri ve yöresel el işi ürünlerinin sergilendiği, bu yıl ikincisi düzenlenen fuar 6 Mart'ta sona erecek.

-Sudan'da tarım ve yatırım imkanları

Yaklaşık 40 milyonluk nüfusuyla Afrika Kıtası'nın en büyük 10 ekonomisinden biri olan Sudan'da, tarım, hayvancılık ve gıda sektörü ihracatında ilk sırada yer alıyor.

Ülkede tarım, Gayri Safi Yurtiçi Hasıla'nın yaklaşık yüzde 40'ı, petrol dışı ihracatın ise yaklaşık yüzde 90'ına karşılık geliyor.

Bölgenin önemli pamuk üreticileri arasında yer alan ülkede susam, yer fıstığı, şeker kamışı, hurma, turunçgiller, mango, kahve, tütün ve et, petrol, madencilik, tarım ve altyapı gibi sektörlerde de yüksek yatırım imkanları bulunuyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 11:50 Kaynak: AA

Sudan, Güncel
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