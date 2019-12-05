Son Dakika Haberleri: Sudan'da yakalanan Çad uyruklu Boko Haram militanları sınır dışı edildi
Son Dakika Güncel Sudan'da yakalanan Çad uyruklu Boko Haram militanları sınır dışı edildi - Son Dakika

Sudan'da yakalanan Çad uyruklu Boko Haram militanları sınır dışı edildi

6 saat önce

Sudan'da yakalanan terör örgütü Boko Haram mensubu Çad uyruklu 6 militan ülkesine gönderildi.

Sudan'da yakalanan Çad uyruklu Boko Haram militanları sınır dışı edildi, System.String[]

Sudan'da yakalanan terör örgütü Boko Haram mensubu Çad uyruklu 6 militan ülkesine gönderildi.

Sudan ordusundan yapılan yazılı açıklamada, güvenlik güçlerinin ülkeye sızan Çadlı 6 Boko Haram militanını yakaladığı, terör örgütü mensuplarının Sudan, Libya, Nijer ve Çad arasında imzalanan ortak sınırların korunması, denetlenmesi konusundaki iş birliği protokolü gereğince sınır dışı edilerek Çad güvenlik birimlerine teslim edildiği belirtildi.

Nijerya'da 2000'li yılların başından bu yana varlık gösteren terör örgütü Boko Haram'ın 2009'dan bu yana düzenlediği kitlesel şiddet eylemlerinde 20 binden fazla kişi öldü.

Örgüt, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar gerçekleştirdi. Örgütün Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında, en az 2 bin kişi hayatını kaybetti.

Örgüt, 2015'te terör örgütü DEAŞ ile bağlantısı olduğunu açıklamıştı.

Boko Haram, Sudan, Çad, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 06:34 Kaynak: AA
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