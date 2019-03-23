Sudan'da Yangın

Sudan'ın başkenti Hartum'da bulunan eski cumhuriyet sarayı binasında yangın çıktı.

Sudan'ın başkenti Hartum'da bulunan eski cumhuriyet sarayı binasında yangın çıktı.



Sudan'ın eski cumhuriyet sarayında henüz belirlenmeyen sebepten dolayı yangın çıktı. Olay sonucu ölen ya da yaralanan olmazken, gökyüzüne doğru yükselen devasa dumanlar korku dolu anlar yaşattı. Yetkililerin acil müdahalesi sonrası yangın kontrol altına alındı. - HARTUM

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