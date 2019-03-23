Son Dakika Haberleri: Sudan'da Yangın

Sudan'da Yangın

18 dakika önce

Sudan'ın başkenti Hartum'da bulunan eski cumhuriyet sarayı binasında yangın çıktı.

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Sudan'ın başkenti Hartum'da bulunan eski cumhuriyet sarayı binasında yangın çıktı.

Sudan'ın eski cumhuriyet sarayında henüz belirlenmeyen sebepten dolayı yangın çıktı. Olay sonucu ölen ya da yaralanan olmazken, gökyüzüne doğru yükselen devasa dumanlar korku dolu anlar yaşattı. Yetkililerin acil müdahalesi sonrası yangın kontrol altına alındı. - HARTUM

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.03.2019 06:07 Kaynak: İHA

Hartum, Sudan, Güncel
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