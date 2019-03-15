Son Dakika Haberleri: Sudan'da Yee Öğrencilerine Sertifikaları Verildi

Sudan'da Yee Öğrencilerine Sertifikaları Verildi

13 dakika önce

Sudan'da Yunus Emre Enstitüsünde (YEE) Türkçe öğrenen 96 kursiyer, sertifikalarını aldı.

Sudan'da Yee Öğrencilerine Sertifikaları Verildi, System.String[]
Sudan'da Yunus Emre Enstitüsünde (YEE) Türkçe öğrenen 96 kursiyer, sertifikalarını aldı.

Hartum YEE'de, 2018-2019 döneminde Türkçe kurslarına katılan öğrenciler için sertifika töreni düzenlendi.

Etkinliğe, eski Eğitim Bakanı ve Uluslararası Dostluk Konseyi Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Ahmed Ramazan Davud, Kur'an-ı Kerim Üniversitesi Türkoloji Bölümü Başkanı Dr. İsmail Abdullah Ali, Hartum Üniversitesi Uzaktan Eğitim Dekanı Dr. Abdulkerim Hasan ve Yüksek Öğretim Bakanlığı Arapça Terminoloji Geliştirme Genel Müdürü Tarık Muhammed Nur katıldı.

Törende A1, A2 ve B1 seviyelerini tamamlayan öğrencilere, sertifika ve katılım belgeleri öğretmenler ve protokol üyelerince verildi.

Tören, mezunların Türkçe şarkılar seslendirmesi, Türkiye konulu genel kültür yarışması ve hediye takdiminin ardından sona erdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 03:19 Kaynak: AA

Hartum, Sudan, Güncel
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