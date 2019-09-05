Sudan'da yeni hükümet kuruldu

Yeni hükümetin Savunma Bakanı Korgeneral Cemaleddin Ömer, Maliye Bakanı da İbrahim Ahmed el-Bedevi oldu.

Savunma ve İçişleri Bakanlıklarını askerin belirlediği yeni kabine, 20 bakandan oluşuyor. 2 bakanın ismi, istişarelerin tamamlanmasının ardından açıklanacak.

Sudan 'da nisandaki askeri darbenin ardından geçiş döneminin ilk hükümeti kuruldu.

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