Son Dakika Haberleri: Sudan'da yeni hükümet kuruldu
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Sudan'da yeni hükümet kuruldu

2 saat önce

Sudan başbakanlık binasında düzenlenen basın toplantısı Sudan Başbakanı Abdullah Hamduk'un basın açıklaması Sudan'da nisandaki askeri darbenin ardından geçiş döneminin ilk hükümeti kuruldu.

Sudan başbakanlık binasında düzenlenen basın toplantısı

Sudan Başbakanı Abdullah Hamduk'un basın açıklaması Sudan'da nisandaki askeri darbenin ardından geçiş döneminin ilk hükümeti kuruldu.

Başbakan Abdullah Hamduk, başbakanlıkta düzenlediği basın toplantısında, Egemenlik Konseyi'nin onayının ardından yeni kabinenin üyelerini açıkladı.

Savunma ve İçişleri Bakanlıklarını askerin belirlediği yeni kabine, 20 bakandan oluşuyor. 2 bakanın ismi, istişarelerin tamamlanmasının ardından açıklanacak.

Kabine'de Dışişleri Bakanlığı görevine Esma Muhammed Abdullah, İçişleri Bakanlığı görevine ise Et-Tarifi İdris getirildi.

Yeni hükümetin Savunma Bakanı Korgeneral Cemaleddin Ömer, Maliye Bakanı da İbrahim Ahmed el-Bedevi oldu.

Hükümet, Sudan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 11:55 Kaynak: AA
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