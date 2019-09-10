Son Dakika Haberleri: Sudan'da yeni hükümetten ilk toplantı
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Sudan'da yeni hükümetten ilk toplantı

38 dakika önce

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Sudan'da Abdullah Hamduk başkanlığındaki yeni hükümetin ilk toplantısı Hükümet Sözcüsü Faysal Muhammed Salih'in basın mensuplarına açıklama yapması Toplantıyı takip eden basın mensupları Sudan'da Abdullah Hamduk başkanlığındaki yeni hükümet ilk toplantısını yaptı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Sudan'da Abdullah Hamduk başkanlığındaki yeni hükümetin ilk toplantısı

Hükümet Sözcüsü Faysal Muhammed Salih'in basın mensuplarına açıklama yapması

Toplantıyı takip eden basın mensupları Sudan'da Abdullah Hamduk başkanlığındaki yeni hükümet ilk toplantısını yaptı.

Hükümet Sözcüsü Faysal Muhammed Salih, geçiş döneminin ilk kabine toplantısı sonrası basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Başbakan Hamduk'un ilk yurt dışı ziyaretini perşembe günü Güney Sudan'a yapacağını, Dışişleri, İçişleri, Ticaret ve Sanayi, Enerji ve Maden bakanlarının da kendisine eşlik edeceğini söyledi.

Salih, ziyarette ikili ilişkilerin, Hartum-Cuba arasındaki ortak iş birliği imkanlarının yanı sıra Cuba hükümetinin Sudan'da barışın sağlanmasına yönelik çabalarının ele alınacağını belirtti.

Öte yandan, yeni hükümet döneminde ortak çıkarların gözetildiği dengeli bir dış politika izleyeceklerini aktaran Salih, çevre, sağlık, eğitim, barınma ve sosyal güvence gibi konulara da odaklanacaklarını kaydetti.

Sudan'da yeni hükümetten ilk toplantı

Muhammed Salih, Hükümet, Sudan, Politika

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 09:29 Kaynak: AA
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