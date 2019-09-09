Sudan'da yeni kabine göreve başladı

Sudan 'ın yeni kabinesi, Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Burhan ve Başbakan Hamduk'un huzurunda yemin ederek görevine başladı.

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