Sudan'da yeni kabine göreve başladı
1 saat önce
Sudan'ın yeni kabinesi, Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Burhan ve Başbakan Hamduk'un huzurunda yemin ederek görevine başladı.
Sudan'ın yeni kabinesi, Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Burhan ve Başbakan Hamduk'un huzurunda yemin ederek görevine başladı.
Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 09:50
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