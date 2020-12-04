Sudan'da yeni yönetim ve kabine için çalışmalar sürüyor - Son Dakika

Sudan'da yeni yönetim ve kabine için çalışmalar sürüyor

04.12.2020 18:31
Sudan'da yeni yönetim ve kabine için çalışmalar sürüyor, System.String[]

Sudan Devrimci Cephesi Lideri El Hadi İdris, kabine değişikliği ve yeni yönetim sistemi konusunda istişarelerin günlerdir sürdüğünü belirterek, "Geçiş Dönemi Ortakları Konseyi, geçiş dönemi kurumlarının çalışmalarını aksatan koordinasyonsuzluk ve tutarsızlık gibi olumsuzlukları ortadan...

Sudan Devrimci Cephesi Lideri El Hadi İdris, kabine değişikliği ve yeni yönetim sistemi konusunda istişarelerin günlerdir sürdüğünü belirterek, "Geçiş Dönemi Ortakları Konseyi, geçiş dönemi kurumlarının çalışmalarını aksatan koordinasyonsuzluk ve tutarsızlık gibi olumsuzlukları ortadan kaldırmayı hedefliyor." dedi.

Sudan resmi haber ajansına açıklama yapan İdris, "Devrimci Cephesi, hükümet ile Özgürlük ve Değişim Bildirgesi Güçleri (ÖDBG) arasında yeni kabine konusunda günlerdir istişareler sürüyor." ifadesini kullandı.

İdris, bakanlık sayılarının artırılması, bazı bakanlıkların birbirinden ayrılması ve her blokun koltuk sayısı gibi meselelerde istişarelerin sürdüğünü dile getirdi.

İdris, Cuba Barış Anlaşması'na imza atan taraf olarak, anlaşmanın uygulanmasına yardımcı olacak ilgili bakanlıklara önem verdiklerini söyledi.

Geçiş Dönemi Ortakları Konseyi

Günlerdir konuşulan ve en üst idari mekanizma olacak Geçiş Dönemi Ortakları Konseyi ile ilgili İdris, geçiş döneminin dört bileşeni Egemenlik Konseyi, Bakanlar Kurulu, ÖDBG ve Cuba'daki barış anlaşmasının tarafları arasındaki koordinasyonun önemini vurgulayarak, şunları söyledi:

"Kısa süre içinde açıklanacak Geçiş Dönemi Ortakları Konseyi, Anayasal Bildiri'nin 80. maddesinde öngörüldüğü üzere barış anlaşması kapsamında Anayasal Bildiri metninde yapılan son değişikliklerle kurulan yeni bir yapı. Geçiş Dönemi Ortakları Konseyi, geçiş dönemi kurumlarının çalışmalarını aksatan koordinasyonsuzluk ve tutarsızlık gibi olumsuzları ortadan kaldırmayı hedefliyor. Konsey, geçiş döneminin tüm bileşenlerini bir araya getiren ve bu hassas süreçte herhangi bir çatışmayı önlemek ve her türlü anlaşmazlığı çözecek bir koordinasyon organı."

Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan, dün Geçiş Dönemi Ortakları Konseyi'nin kurulmasına ilişkin kararname yayımlamıştı.

Geçiş Dönemi Ortakları Konseyi, Burhan'ın yanı sıra Muhammed Hamdan Dagalu, Yasir el-Ata, Şemseddin el Kebbaşi, İbrahim Cabir ve Abdurrahim Dagalu gibi ordudaki önemli isimlerin yanında mevcut geçiş dönemi başbakanı Abdullah Hamduk, ÖDBG'den 13 üye ve Devrimci Cephesi'nden de 5 üyeden oluşacak.

Konsey, geçiş dönemine yön verecek, anlaşmazlıkları çözecek

Konsey, Sudan'ın üstün çıkarlarına hizmet edecek şekilde geçiş dönemine yön vermek, taraflar arasındaki fikir ayrılıklarını çözmek ve geçiş döneminin başarısı ve görevlerin yerine getirilmesi için gerekli desteği sağlamakla sorumlu.

Geçiş dönemi Başbakanı Hamduk, geçen hafta devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, "Yeni kabine, Barış Bakanlığı da dahil 25-26 üyeden oluşacak ve mevcut oluşumdaki eksikleri telafi edecek, daha etkili olacak." ifadelerini kullanmıştı.

Hamduk, bir sonraki hükümette Ticaret ve Sanayi Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Kalkınma Bakanlığı ile Enerji ve Madencilik Bakanlığının birbirinden ayrılacağını duyurmuştu.

Yeni kabinede silahlı hareketlere yüzde 25 kota

Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir'in 11 Nisan 2019'da askeri darbeyle devrilmesinin ardından 5 Eylül'de kurulan geçiş döneminin ilk hükümetinde 21 bakan görev yapıyor.

Sudan hükümeti ile ülkenin batı ve güneyindeki Devrimci Cephesi bünyesinde isyancı silahlı örgütler arasındaki çatışmaları sona erdirecek nihai barış anlaşması, 3 Ekim'de Güney Sudan'ın başkenti Cuba'da imzalanmıştı.

Hükümet, 3 Kasım'da Anayasal Bildiri metninde değişiklikler yaparak Cuba anlaşmasının taraflarına da iktidarda söz hakkı vermek için Hamduk başbakanlığında yeni bir kabine kurulması kararı almıştı. Karar gereğince silahlı hareketlere yeni kabinede yüzde 25 kota ayrılmıştı.

Tutarsızlık, Devrimci, Kabine, Sudan, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sudan'da yeni yönetim ve kabine için çalışmalar sürüyor - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

KKTC'den yeni korona kararı! Artan vakalar sonrası karantinasız 3 günlük girişler durduruldu Vaka sayısının yüzde yüz arttığı Antalya'da aile içi bulaşlar yüksek Sparta Prag'a 2 gol atan Burak Yılmaz, Avrupa Ligi'nde haftanın futbolcusu oldu Yaşlı kadın, yolda yürürken fenalaşarak hayatını kaybeden eşinin başından ayrılmadı Kahramanmaraş'ta polisimizi şehit eden katilin cenazesi morgda kaldı Altının kilogramı 462 bin liraya geriledi ABD'deki seçimin kaderini değiştirecek görüntüler! Trump'ın avukatı, oyların çalındığına dair video paylaştı Anne ve babanın tüfekle vurulan çocukları için feryadı yürekleri dağladı
Beşiktaş'ın ilk 11'i belli oldu! Fenerbahçe derbisinin yıldızı ilk 11'de yer almadı Beşiktaş'ın ilk 11'i belli oldu! Fenerbahçe derbisinin yıldızı ilk 11'de yer almadı         
18:35
Birlikte yaşadığı sevgilisinin kızına cinsel istismarda bulunan şüpheliye 20 yıl hapis cezası Birlikte yaşadığı sevgilisinin kızına cinsel istismarda bulunan şüpheliye 20 yıl hapis cezası         
17:45
Türkiye'nin en yaşlı kadını olan Emine Baytar, hayatını kaybetti Türkiye'nin en yaşlı kadını olan Emine Baytar, hayatını kaybetti         
17:38
Çekya'da bilim insanları, koronavirüsü yüzde 99 oranında yok eden kağıt üretti Çekya'da bilim insanları, koronavirüsü yüzde 99 oranında yok eden kağıt üretti         
17:36
Sokağa çıkma kısıtlamasına saatler kala İstanbul'da trafik kilitlendi Sokağa çıkma kısıtlamasına saatler kala İstanbul'da trafik kilitlendi         
17:25
Eski eşini başka adamla görünce gözü döndü! Adamı vurdu, kadını kaçırdı Eski eşini başka adamla görünce gözü döndü! Adamı vurdu, kadını kaçırdı         
17:04
Tek bir koronavirüs vakasının görülmediği Kuzey Kore'den skandal önlem: Sınırdan geçeni vuruyorlar Tek bir koronavirüs vakasının görülmediği Kuzey Kore'den skandal önlem: Sınırdan geçeni vuruyorlar         
16:25
Asgari ücret görüşmelerinde TİSK'ten dikkat çeken çıkış: İşverene maliyeti kayıt dışı çalışmayı etkileyecek Asgari ücret görüşmelerinde TİSK'ten dikkat çeken çıkış: İşverene maliyeti kayıt dışı çalışmayı etkileyecek         
15:54
Rus YouTuber, canlı yayında hamile kız arkadaşının ölümüne neden oldu Rus YouTuber, canlı yayında hamile kız arkadaşının ölümüne neden oldu         
15:26
Barış Murat Yağcı ile öpüşme görüntüleri ifşa olan Nisa Bölükbaşı, işinden oldu Barış Murat Yağcı ile öpüşme görüntüleri ifşa olan Nisa Bölükbaşı, işinden oldu         
15:25
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Aşı yaptıracak mısınız?" sorusuna yanıt: Aşı olmam konusunda bir sıkıntı yok         
14:49
Türk-İş'in Bakan'a yönelttiği soru asgari ücret zammı görüşmelerine damga vurdu: Bu ücretle geçinmek mümkün mü? Türk-İş'in Bakan'a yönelttiği soru asgari ücret zammı görüşmelerine damga vurdu: Bu ücretle geçinmek mümkün mü?         
14:43
Acun Ilıcalı duyurdu! Ünlü oyuncu Cemal Hünal, Survivor 2021'de boy gösterecek Acun Ilıcalı duyurdu! Ünlü oyuncu Cemal Hünal, Survivor 2021'de boy gösterecek         
12:51
Dedesinin ceviz kırdığı taşın göktaşı olduğunu iddia etti Dedesinin ceviz kırdığı taşın göktaşı olduğunu iddia etti         
11:41
Nesrin Cavadzade, oyuncu sevgilisi Gökhan Alkan'ın evdeki yarı çıplak halini paylaştı Nesrin Cavadzade, oyuncu sevgilisi Gökhan Alkan'ın evdeki yarı çıplak halini paylaştı         
10:14
Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması bu akşam başlıyor! Peki nereler açık, ulaşım nasıl sağlanacak? İşte detaylar Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması bu akşam başlıyor! Peki nereler açık, ulaşım nasıl sağlanacak? İşte detaylar         
09:54
Amerika'dan gelen çift çocuklarıyla birlikte Kaz Dağları eteklerinde köy yaşamı sürüyor Amerika'dan gelen çift çocuklarıyla birlikte Kaz Dağları eteklerinde köy yaşamı sürüyor         
09:27
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.12.2020 18:59:29. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Sudan'da yeni yönetim ve kabine için çalışmalar sürüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei