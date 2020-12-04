Sudan'da yeni yönetim ve kabine için çalışmalar sürüyor - Son Dakika

Sudan Devrimci Cephesi Lideri El Hadi İdris, kabine değişikliği ve yeni yönetim sistemi konusunda istişarelerin günlerdir sürdüğünü belirterek, "Geçiş Dönemi Ortakları Konseyi, geçiş dönemi kurumlarının çalışmalarını aksatan koordinasyonsuzluk ve tutarsızlık gibi olumsuzlukları ortadan kaldırmayı hedefliyor." dedi.

Sudan resmi haber ajansına açıklama yapan İdris, "Devrimci Cephesi, hükümet ile Özgürlük ve Değişim Bildirgesi Güçleri (ÖDBG) arasında yeni kabine konusunda günlerdir istişareler sürüyor." ifadesini kullandı.

İdris, bakanlık sayılarının artırılması, bazı bakanlıkların birbirinden ayrılması ve her blokun koltuk sayısı gibi meselelerde istişarelerin sürdüğünü dile getirdi.

İdris, Cuba Barış Anlaşması'na imza atan taraf olarak, anlaşmanın uygulanmasına yardımcı olacak ilgili bakanlıklara önem verdiklerini söyledi.

Geçiş Dönemi Ortakları Konseyi

Günlerdir konuşulan ve en üst idari mekanizma olacak Geçiş Dönemi Ortakları Konseyi ile ilgili İdris, geçiş döneminin dört bileşeni Egemenlik Konseyi, Bakanlar Kurulu, ÖDBG ve Cuba'daki barış anlaşmasının tarafları arasındaki koordinasyonun önemini vurgulayarak, şunları söyledi:

"Kısa süre içinde açıklanacak Geçiş Dönemi Ortakları Konseyi, Anayasal Bildiri'nin 80. maddesinde öngörüldüğü üzere barış anlaşması kapsamında Anayasal Bildiri metninde yapılan son değişikliklerle kurulan yeni bir yapı. Geçiş Dönemi Ortakları Konseyi, geçiş dönemi kurumlarının çalışmalarını aksatan koordinasyonsuzluk ve tutarsızlık gibi olumsuzları ortadan kaldırmayı hedefliyor. Konsey, geçiş döneminin tüm bileşenlerini bir araya getiren ve bu hassas süreçte herhangi bir çatışmayı önlemek ve her türlü anlaşmazlığı çözecek bir koordinasyon organı."

Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan, dün Geçiş Dönemi Ortakları Konseyi'nin kurulmasına ilişkin kararname yayımlamıştı.

Geçiş Dönemi Ortakları Konseyi, Burhan'ın yanı sıra Muhammed Hamdan Dagalu, Yasir el-Ata, Şemseddin el Kebbaşi, İbrahim Cabir ve Abdurrahim Dagalu gibi ordudaki önemli isimlerin yanında mevcut geçiş dönemi başbakanı Abdullah Hamduk, ÖDBG'den 13 üye ve Devrimci Cephesi'nden de 5 üyeden oluşacak.

Konsey, geçiş dönemine yön verecek, anlaşmazlıkları çözecek

Konsey, Sudan'ın üstün çıkarlarına hizmet edecek şekilde geçiş dönemine yön vermek, taraflar arasındaki fikir ayrılıklarını çözmek ve geçiş döneminin başarısı ve görevlerin yerine getirilmesi için gerekli desteği sağlamakla sorumlu.

Geçiş dönemi Başbakanı Hamduk, geçen hafta devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, "Yeni kabine, Barış Bakanlığı da dahil 25-26 üyeden oluşacak ve mevcut oluşumdaki eksikleri telafi edecek, daha etkili olacak." ifadelerini kullanmıştı.

Hamduk, bir sonraki hükümette Ticaret ve Sanayi Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Kalkınma Bakanlığı ile Enerji ve Madencilik Bakanlığının birbirinden ayrılacağını duyurmuştu.

Yeni kabinede silahlı hareketlere yüzde 25 kota

Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir'in 11 Nisan 2019'da askeri darbeyle devrilmesinin ardından 5 Eylül'de kurulan geçiş döneminin ilk hükümetinde 21 bakan görev yapıyor.

Sudan hükümeti ile ülkenin batı ve güneyindeki Devrimci Cephesi bünyesinde isyancı silahlı örgütler arasındaki çatışmaları sona erdirecek nihai barış anlaşması, 3 Ekim'de Güney Sudan'ın başkenti Cuba'da imzalanmıştı.

Hükümet, 3 Kasım'da Anayasal Bildiri metninde değişiklikler yaparak Cuba anlaşmasının taraflarına da iktidarda söz hakkı vermek için Hamduk başbakanlığında yeni bir kabine kurulması kararı almıştı. Karar gereğince silahlı hareketlere yeni kabinede yüzde 25 kota ayrılmıştı.