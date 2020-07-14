Sudan'da yılardır husumetli Nuba ve Beni Amir kabileleri barıştırıldı - Son Dakika

Sudan'da yılardır husumetli Nuba ve Beni Amir kabileleri barıştırıldı

Sudan'ın doğusundaki Kesele eyaletinde yılardır husumetli Nuba ve Beni Amir kabileleri hükümetin devreye girmesiyle barıştı.

Sudan'ın doğusundaki Kesele eyaletinde yılardır husumetli Nuba ve Beni Amir kabileleri hükümetin devreye girmesiyle barıştı.

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Sudan resmi haber ajansı SUNA'ya göre, Yeni Halfa kentinde hükümetten Egemenlik Konseyi üyesi Sıddık Tavır, Vakıflar ve Din İşleri Bakanı Nasreddin Muferrah, Özgürlük ve Değişim Güçleri İttifakı temsilcileri ve yerel yetkililerin katıldığı törende, yıllardır husumetli Beni Amir ve Nuba kabileleri anlaşmazlık ve çatışmalarını sona erdirip yeni bir sayfa açma konusunda uzlaştı.

Beni Amir Temsilcisi Muhammed Adem Baku ile Nuba kabilesinden Abdullah Ezrak Kuku, barış anlaşmasına imza attı.

Taraflar anlaşmanın iki taraf ve Sudan halkına barış ve huzur getirmesi temennisinde bulundu.

Arap kökenli Beni Amir ile Afrika kökenlilerin ağırlıkta olduğu Nuba kabileleri arasında uzun yıllardır anlaşmazlık yaşanıyor.

Beni Amir ve Nuba kabileleri, geçen yıl eylülde Egemenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Orgeneral Muhammed Hamdan Dakalu'nun girişimiyle barışsa da son olarak ocak ve mayıs aylarındaki çatışmalarda onlarca kişi ölmüş, yüzün üzerinde kişi yaralanmıştı.


Sudan'da Arap ve Afrika asıllı kabileler arasında onlarca yıldır süren anlaşmazlıklar, son yıllarda bireysel silahlanmanın artmasıyla kanlı çatışmalara dönüştü.

Sudan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2020 04:05 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sudan'da yılardır husumetli Nuba ve Beni Amir kabileleri barıştırıldı - Son Dakika
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