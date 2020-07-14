Sudan'da yıllık enflasyon yüzde 136'nın üzerine çıktı - Son Dakika

Sudan'da yıllık enflasyon yüzde 136'nın üzerine çıktı

Uluslararası toplumun 2 milyar dolara yakın destek vaadi ve hükümetin çabalarına rağmen ekonomik krizin çözülemediği Sudan'da, haziranda yıllık enflasyonun yüzde 136,36'ya çıktığı açıklandı.

Uluslararası toplumun 2 milyar dolara yakın destek vaadi ve hükümetin çabalarına rağmen ekonomik krizin çözülemediği Sudan'da, haziranda yıllık enflasyonun yüzde 136,36'ya çıktığı açıklandı.

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Sudan Merkezi İstatistik Kurumu, geçen ay enflasyonun bir önceki aya oranla yüzde 22,13 yükseldiğini duyurdu. Buna göre, mayısta yüzde 114,23 olan yıllık enflasyon haziranda yüzde 136,36'ya yükseldi.

Kurum, tüm yiyecek ve içecek grupları, özellikle et, bakliyat, yumurta ve süt ürünleri, yakıt krizine bağlı ulaşım ücretleri ile kömür ve odun fiyatlarındaki önemli artışların enflasyondaki artışın nedenleri arasında yer aldığını belirtti.

Sudan ekonomisi, son dönemde yüksek enflasyon, para birimi cüneyhin dolar karşısında aşırı değer kaybetmesi, nakit para sıkıntısı yaşanması gibi nedenlerden dolayı zor bir dönemden geçiyor.

Petrol zengini Güney Sudan'ın ayrılması ekonomik dengeleri bozdu

Güney Sudan'ın 2011'de referandumla ayrılmasının ardından petrol gelirlerinin yüzde 80'ine yakınını kaybeden Hartum hükümeti, o dönem girdiği ekonomik krizden henüz kurtulamadı.

Sudan'da 19 Aralık 2018'de hayat pahalılığı nedeniyle başlayan gösterilerin ülke genelinde rejim karşıtlığına dönüşmesi üzerine ordunun 11 Nisan 2019'daki müdahalesiyle 30 yıllık Ömer el-Beşir dönemi sona ermişti.

Ülke, rejim ve hükümet değişikliğine gitse de ekonomik krizden bir türlü kurtulamadı.

Uluslararası toplum, 25 Haziran'da yeni tip koronavirüs salgınının sebep olduğu ekonomik ve sağlık krizinin zorluklarıyla mücadelesi ve ülkenin yeniden inşası için Sudan'a 1,8 milyar dolar bağış taahhüdünde bulunmuştu.

Güney Sudan, Sudan, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2020 20:19 Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Sudan'da yıllık enflasyon yüzde 136'nın üzerine çıktı - Son Dakika Ekonomi
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