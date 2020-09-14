Uluslararası toplumun 2 milyar dolara yakın destek vaadi ve hükümetin çabalarına rağmen ekonomik krizin çözülemediği, kurda ani ve sert dalgalanmaların yaşandığı Sudan'da, yıllık enflasyon yüzde 166'nın üzerine çıktı.

Sudan Merkezi İstatistik Kurumu, ağustosta enflasyonun bir önceki aya göre yüzde 23,5 yükseldiğini duyurdu.

Temmuzda yüzde 143,78 olan yıllık enflasyon da geçen ay yüzde 166,83'e yükseldi.

Sudan Merkezi İstatistik Kurumu, tüm yiyecek ve içecek grupları, özellikle ekmek, tahıl, et, süt, peynir, yumurta ve akaryakıt fiyatlarındaki artışa bağlı ulaşım ücretlerindeki zamların enflasyonun yükselme nedenleri arasında yer aldığını belirtti.

Sudan Merkez Bankası, Sudan'ın dış ticaret açığının 2020'nin ilk yarısında yıllık bazda yüzde 51,2 artışla 2,493 milyar dolara ulaştığını açıklamıştı.

Sudan ekonomisi, son dönemde yüksek enflasyon, para birimi cüneyhin dolar karşısında aşırı değer kaybetmesi, nakit para sıkıntısı yaşanması gibi nedenlerden dolayı zor bir dönemden geçiyor.

Sudan Geçici Hükümeti, perşembe günü, ulusal para birimi cüneyhteki ani ve sert düşüşleri önlemek için spekülatörler ve yasa dışı döviz ticareti yapanlara yönelik caydırıcı birtakım yasal düzenlemelere gitmiş, kaçakçılığa 10 yıla kadar hapis cezası verilmesini kapsayan ekonomik acil durum ilan etmişti.

Resmi kurda dolar 55 cüneyhten işlem görürken, paralel piyasalarda son bir haftada ani ve sert çıkışla 275'i gören dolar, hükümetin aldığı tedbirlerin ardından 230 seviyelerine geriledi.