Sudan'da yıllık enflasyon yüzde 330'un üzerinde - Son Dakika

Bazı uzmanlar kur rejimindeki değişiklikle bu ay tüketici fiyatlarında hızlı bir artış yaşanacağı tahmininde bulunuyor.

Merkez Bankası , döviz kuru değişim oranını dolar başına 55 Sudan cüneyhinden 375 cüneyhe çıkarmıştı. Karaborsada bir ABD doları şu anda 380-400 Sudan cüneyhi civarında satılıyor.

Hükümet , 2021 bütçesinde yıl sonu enflasyon hedefini yüzde 95 olarak açıklamıştı. Sudan, 21 Şubat'ta Uluslararası Para Fonu'ndan (IMF) borç ertelemeye başvurmak için karaborsadaki kurun değeriyle resmin kurun değerini birleştirerek devalüasyona gitmişti.

Ocak 2021'de yüzde 304,33 olan yıllık enflasyon da geçen ay yüzde 330,78'e yükseldi.

Sudan Merkezi İstatistik Kurumu, şubat ayında enflasyonun bir önceki aya göre yüzde 26,45 yükseldiğini duyurdu.

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