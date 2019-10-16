Son Dakika Haberleri: Sudan'da yolcu otobüsleri çarpıştı: 21 ölü, 29 yaralı
Son Dakika Güncel Sudan'da yolcu otobüsleri çarpıştı: 21 ölü, 29 yaralı

Sudan'da yolcu otobüsleri çarpıştı: 21 ölü, 29 yaralı

1 saat önce

Sudan'da iki yolcu otobüsün çarpışması sonucu 21 kişi öldü, 29 kişi yaralandı.

Sudan'da yolcu otobüsleri çarpıştı: 21 ölü, 29 yaralı, System.String[]

Sudan'da iki yolcu otobüsün çarpışması sonucu 21 kişi öldü, 29 kişi yaralandı.

Sudan resmi haber ajansı SUNA'daki habere göre, Kuzey Kurdufan eyaletinin başkenti El Ubeyd kentinin güneyinde, iki yolcu otobüsü çarpıştı.

Kazada, otobüslerde bulunan 21 kişi yaşamını yitirdi, 29 kişi yaralandı. Yaralılar El Ubeyd kentindeki hastanelere kaldırıldı.

Sudan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 11:44 Kaynak: AA
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