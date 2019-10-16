Sudan'da yolcu otobüsleri çarpıştı: 21 ölü, 29 yaralı
1 saat önce
Sudan'da iki yolcu otobüsün çarpışması sonucu 21 kişi öldü, 29 kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 11:44 Kaynak: AA
Sudan'da iki yolcu otobüsün çarpışması sonucu 21 kişi öldü, 29 kişi yaralandı.
Sudan resmi haber ajansı SUNA'daki habere göre, Kuzey Kurdufan eyaletinin başkenti El Ubeyd kentinin güneyinde, iki yolcu otobüsü çarpıştı.
Kazada, otobüslerde bulunan 21 kişi yaşamını yitirdi, 29 kişi yaralandı. Yaralılar El Ubeyd kentindeki hastanelere kaldırıldı.
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