Sudan'da yönetim krizini sona erdiren siyasi anlaşma imzalandı - Son Dakika

Sudan'da Egemenlik Konseyi ile yeniden başbakanlığa getirilen Abdullah Hamduk arasında, 25 Ekim'deki askeri müdahalenin ardından yaşanan yönetim krizini sona erdirmek amacıyla siyasi anlaşma imzalandı.

Cumhurbaşkanlığı Sarayı'ndaki törende, Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan ile ikinci kez bu göreve atanan Başbakan Hamduk siyasi anlaşmaya imza attı.

Törende Egemenlik Konseyi üyeleri de hazır bulundu.

İmza töreni öncesinde Burhan, Hamduk'u eski görevine iade etmişti.