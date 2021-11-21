Üye Girişi
Sudan'da yönetim krizini sona erdiren siyasi anlaşma imzalandı - Son Dakika

Sudan'da yönetim krizini sona erdiren siyasi anlaşma imzalandı

21.11.2021 18:47

Sudan'da Egemenlik Konseyi ile yeniden başbakanlığa getirilen Abdullah Hamduk, 25 Ekim'deki askeri müdahalenin ardından yaşanan yönetim krizini sona erdirmek amacıyla siyasi anlaşmaya imza attı.

Sudan'da Egemenlik Konseyi ile yeniden başbakanlığa getirilen Abdullah Hamduk, 25 Ekim'deki askeri müdahalenin ardından yaşanan yönetim krizini sona erdirmek amacıyla siyasi anlaşmaya imza attı.

Cumhurbaşkanlığı Sarayı'ndaki törende, Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan ile ikinci kez bu göreve atanan Başbakan Hamduk siyasi anlaşma imzaladı.

Törende, Egemenlik Konseyi üyeleri de hazır bulundu.

Anlaşmaya göre, Burhan, Hamduk'u başbakanlık görevinden azletme kararını iptal etti.

Ayrıca tüm siyasi tutuklular da serbest bırakılacak.

2019'da imzalanan ve 2020'de bazı değişiklikler yapılan Anayasal Bildiri Anlaşması, geçiş döneminin tamamlanması için ana referans kaynağı olacak.

Kapatılan eski iktidar partisi Ulusal Kongre dışında ülkedeki tüm grupları kapsayacak şekilde Anayasal Bildiri Anlaşması'nın bazı maddeleri değiştirilecek.

Sivil ve asker arasında uyum ve güvene dayalı ortaklık ile sivil teknokrat hükümeti kurulması, Sudan'ın istikrar ve güvenliğinin garantisi olacak.

Söz konusu anlaşmada, şu maddeler yer aldı:

"İktidarın, seçilmiş sivil hükümete belirlenen tarihte teslim edilme teminatı,

Gösterilerde sivil ve askerlerden ölüm, yaralanma olaylarının soruşturulması ve faillerin yargılanması,

Cuba Barış Anlaşması'nın uygulanması, imza atmayan grupların anlaşmaya katılımının sağlanması,

Egemenlik Konseyinin, geçiş döneminde yürütmeye doğrudan müdahale etmeden denetleme görevini üstlenmesi ve birleşik ulusal bir ordu kurulması için çalışılması,

Eski rejimin (Ömer el-Beşir) izlerinin ortadan kaldırılması ve yolsuzlukla mücadele komitesinin yeniden faaliyetlerine dönmesi,

Tüm siyasi, toplumsal güçler ve devrimci güçlerle geniş bir diyalog başlatılıp bir anayasa konferansı düzenlenmesi,

Yasama Meclisinin ve yargı organlarının oluşturulması, Yargıtay Başkanı ve Başsavcı atanması suretiyle geçiş dönemindeki tüm kurumların tamamlanması,

Askerler, siviller, siyasiler, yerel yönetimler, direniş komiteleri, devrimci güçler, erkek ve kadın birlikleri ile tasavvufi tarikatlar arasındaki ortaklık, siyasi bildiri anlaşmasının gereklerine göre geçiş dönemini yönetmek."

"Özgür ve adil seçim sözü veriyoruz"

Egemenlik Konseyi Başkanı Burhan, imza töreni sonrasında yaptığı konuşmada, "Sudan halkına geçiş döneminin sonunda özgür ve adil seçim sözü veriyoruz. Bu anlaşma, geçiş döneminin gerçekten tesisi anlaşmasıdır. Sudan'da hiçbir taraf ya da kimsenin dışlanmadığı, tüm ulusal güçlerle gerçek bir ortaklık kurmak istiyoruz." ifadesini kullandı.

Teknokrat hükümetini kurmakla görevlendirilen Başbakan Hamduk da şunları kaydetti:

"Anlaşma, demokratik sürece geri dönülmesine yardımcı oldu, son 2 yıldaki kazanımları korudu. Bu anlaşmaya imza atmam, Sudanlıların kanının korunması ve ülkenin yeniden inşası temeline dayanıyor. Ülkemizi olması gerektiği doğru yere döndüreceğiz. Sudan'ın yönetim şekliyle ilgili kesinlikle bir uzlaşı olmalı ve burada Sudan halkı hakem olmalıdır."

Sudan'da yönetim krizini sona erdiren siyasi anlaşma imzalandı
Sudan'da yönetim krizini sona erdiren siyasi anlaşma imzalandı
Sudan'da yönetim krizini sona erdiren siyasi anlaşma imzalandı
Sudan'da yönetim krizini sona erdiren siyasi anlaşma imzalandı

cumhurbaşkanlığı sarayı, Başbakan, Sudan, Ekim, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sudan'da yönetim krizini sona erdiren siyasi anlaşma imzalandı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

82 yaşındaki kadın, 36 yaşındaki adamla evlendi: Cinsel hayatımız çok iyi gidiyor 18:42 82 yaşındaki kadın, 36 yaşındaki adamla evlendi: Cinsel hayatımız çok iyi gidiyor Dur ihtarına uymayan sürücünün çarptığı polis şehit oldu 18:17 Dur ihtarına uymayan sürücünün çarptığı polis şehit oldu Meral Akşener'den kalabalık miting sonrası iddialı sözler. Millet kararını verdi, sandığı bekliyor 15:01 Meral Akşener'den kalabalık miting sonrası iddialı sözler. Millet kararını verdi, sandığı bekliyor
Doç. Dr. Ümit Savaşçı'dan kuş gribi uyarısı: 14 ülkeye yayıldı, koronavirüsten çok daha bulaşıcı ve ölümcül 11:49 Doç. Dr. Ümit Savaşçı'dan kuş gribi uyarısı: 14 ülkeye yayıldı, koronavirüsten çok daha bulaşıcı ve ölümcül Son Dakika! Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer: Korona nedeniyle sadece 66 sınıfımız kapalı olacak 10:28 Son Dakika! Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer: Korona nedeniyle sadece 66 sınıfımız kapalı olacak Meteoroloji'den uyarı geldi! Marmara Bölgesi için: Sis ve pus olayı bekleniyor 09:17 Meteoroloji'den uyarı geldi! Marmara Bölgesi için: Sis ve pus olayı bekleniyor
Ay tutulması ve depremler yine beraber geldi, peki yaşananlar tesadüf mü? Uzmanlardan kafa karıştıran soruyu cevapladı 09:12 Ay tutulması ve depremler yine beraber geldi, peki yaşananlar tesadüf mü? Uzmanlardan kafa karıştıran soruyu cevapladı Yörük kızı Müslüme son yolculuğuna uğurlandı! 16:16 Yörük kızı Müslüme son yolculuğuna uğurlandı!

Son Dakika Haberleri
18:48 Vitor Pereira, derbide sistemini değiştirdi: Bunu oynayabilecek kapasitemiz var
17:58 Evine misafirliğe gelen arkadaşları, cansız bedenini buldular
17:52 Galatasaray-Fenerbahçe maçında ilk 11'ler belli oldu
17:51 Yarı insan yarı köpek nitelendirilen yaratık, köylülerin korkulu rüyası oldu
17:36 Karamollaoğlu'ndan hükümete sözler: Bugünkü iktidar sahiplerine müteşekkiriz
17:34 Fenerbahçe taraftarının sevilen ismi Lugano, Aziz Yıldırım'la buluştu
17:12 Hamile sevgilisini öldürüp köpeklere yedirdi
16:59 İki ülkenin uzay aracı karşı karşıya geldi
16:54 Derbide sürpriz isimler! Dev kulüp gözlemcileri statta yer alacak
16:49 U19 Ligi'nde Fenerbahçe geriye düştüğü derbide Galatasaray'a gol oldu yağdı
Vitor Pereira, derbide sistemini değiştirdi: Bunu oynayabilecek kapasitemiz var Vitor Pereira, derbide sistemini değiştirdi: Bunu oynayabilecek kapasitemiz var         
18:49
Dev derbi öncesi Fatih Terim'den öğrencilerine tek cümlelik öğüt: Oyundan zevk alın Dev derbi öncesi Fatih Terim'den öğrencilerine tek cümlelik öğüt: Oyundan zevk alın         
18:42
Çöplükte kadın çantası içerisinde cenin bulundu Çöplükte kadın çantası içerisinde cenin bulundu         
18:13
AK Parti Kocaeli İl Başkanı: Erdoğan, 'Emredersin Biden, ne istiyorsun Macron?' derse dolar da avro da düşer AK Parti Kocaeli İl Başkanı: Erdoğan, 'Emredersin Biden, ne istiyorsun Macron?' derse dolar da avro da düşer         
14:20
Anne kız birbirleriyle yarışıyorlar! Deren Talu, doğum gününde giydiği kıyafetle mest etti Anne kız birbirleriyle yarışıyorlar! Deren Talu, doğum gününde giydiği kıyafetle mest etti         
10:30
Çinli aktivist, Uygur Türklerinin tutulduğu 18 toplama kampını gezdi! Paylaştığı görüntüler gündem oldu Çinli aktivist, Uygur Türklerinin tutulduğu 18 toplama kampını gezdi! Paylaştığı görüntüler gündem oldu         
10:27
Karamollaoğlu'ndan Beştepe'deki zirve hakkında yeni açıklama: Erdoğan, Cumhur İttifakı'na davet etti, kabul etmedim Karamollaoğlu'ndan Beştepe'deki zirve hakkında yeni açıklama: Erdoğan, Cumhur İttifakı'na davet etti, kabul etmedim         
09:15
Şoförü milyonluk araca çarpan MasterChef jürisi Somer Sivrioğlu hiç oralı bile olmadı Şoförü milyonluk araca çarpan MasterChef jürisi Somer Sivrioğlu hiç oralı bile olmadı         
23:32
Cübbeli Ahmet'in patronlara bir mesajı var: Fazla vereni dövüyorlar mı? Cübbeli Ahmet'in patronlara bir mesajı var: Fazla vereni dövüyorlar mı?         
15:32
Müslüme cansız bedeninin bulunduğu yere kendi başına çıkabilir mi? Güvenlik güçleri merak edilen soruya cevap verdi Müslüme cansız bedeninin bulunduğu yere kendi başına çıkabilir mi? Güvenlik güçleri merak edilen soruya cevap verdi         
14:52
İYİ Partili Durmuş Yılmaz özür diledi İYİ Partili Durmuş Yılmaz özür diledi         
14:46
Hamdi Alkan eşinin rol arkadaşıyla öpüşmesi hakkında ilk kez konuştu: Rahatsızlık duymadım Hamdi Alkan eşinin rol arkadaşıyla öpüşmesi hakkında ilk kez konuştu: Rahatsızlık duymadım         
14:12
Boji'nin tramvaya tuvaletini yaptığı iddialarına İBB'den videolu yanıt! Boji'nin tramvaya tuvaletini yaptığı iddialarına İBB'den videolu yanıt!         
14:10
Konut kredisinde faiz düştü! 300 bin liralık kredide 48 bin lira cepte kalacak Konut kredisinde faiz düştü! 300 bin liralık kredide 48 bin lira cepte kalacak         
13:32
Ayçiçek yağı fiyatları uçunca, yağ hırsızlığı başladı Ayçiçek yağı fiyatları uçunca, yağ hırsızlığı başladı         
13:27
Bahar Candan karakolluk oldu Bahar Candan karakolluk oldu         
13:22
Vatandaşa "Muhalefet, iktidara gelirse ekonomiye çare olur mu?" diye soruldu! Yüzde 55'i "Çözemez" cevabını verdi Vatandaşa "Muhalefet, iktidara gelirse ekonomiye çare olur mu?" diye soruldu! Yüzde 55'i "Çözemez" cevabını verdi         
13:14
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.11.2021 18:53:11. #1.11#
SON DAKİKA: Sudan'da yönetim krizini sona erdiren siyasi anlaşma imzalandı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement