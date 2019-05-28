Son Dakika Haberleri: Sudan'da yönetimi sivillere teslim etmeyen orduya baskı için greve gidildi
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Sudan'da yönetimi sivillere teslim etmeyen orduya baskı için greve gidildi

2 saat önce

Sudan'da yönetimi sivillere devretmesi için askeri konseye baskı amacıyla bazı gruplar ve sivil toplum kuruluşlarının çağrısıyla genel greve gidildi.

Sudan'da yönetimi sivillere teslim etmeyen orduya baskı için greve gidildi, System.String[]
Sudan'da halk, askerlerin yönetimi sivillere devretmemesi nedeniyle iki gün sürecek genel greve gitti.

Eylemciler generallerin üzerindeki baskıyı arttırmayı amaçladıklarını belirtiyor.
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Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 02:38 
Dünya
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