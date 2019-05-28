Sudan'da yönetimi sivillere teslim etmeyen orduya baskı için greve gidildi
2 saat önce
Sudan'da yönetimi sivillere devretmesi için askeri konseye baskı amacıyla bazı gruplar ve sivil toplum kuruluşlarının çağrısıyla genel greve gidildi.
Sudan
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 02:38
'da halk, askerlerin yönetimi sivillere devretmemesi nedeniyle iki gün sürecek genel greve gitti.
Eylemciler generallerin üzerindeki baskıyı arttırmayı amaçladıklarını belirtiyor.
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