Sudan'da YTB'nin "Türkiye Bursları"na yaklaşık 10 bin kişi başvurdu (2)

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığının (YTB) 2012'den beri her yıl yabancı öğrencilere yönelik düzenlediği "Türkiye Bursları" programına bu sene Sudan'dan lisans, yüksek lisans ve doktora için yapılan başvuru sayısı yaklaşık 10 bini buldu.

YTB Sudan mülakat heyetinden Gaziantep Üniversitesi Genel Sekreteri Dr. Musa Budak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, YTB'nin artık 12. yılına gelmiş Türkiye'nin güzide kurumlarından bir tanesi olduğunu belirtti.

YTB'nin farklı çalışma alanları olduğunu söyleyen Budak şunları kaydetti:

"Batı Avrupa ve Kuzey Amerika başta olmak üzere dünyanın dört bir yanına yayılmış takriben 8 milyona yakın vatandaşımız var. YTB de bunlara hizmet götürmek, yurt dışındaki vatandaşlara sunulan hizmetin kalitesini artırmak, koordinasyon sağlamak görevlerini ifa etmeye çalışıyor. Bunun yanında Orta Asya'dan Balkanlar'a, Orta Doğu'dan Afrika'ya kadar çok farklı coğrafyalarda yaşayan Türkiye'ye müzahir sosyal grupların, yapıların, milletlerin ülkemizle ilişkilerini geliştirmek, sağlamlaştırmak üzere de çalışmalarını yürütüyor."

"Talebin yüksekliği, Türkiye'deki yüksek öğrenime olan teveccühün göstergesi"

Türkiye burslarının koordinasyonunu YTB'nin gerçekleştirdiğini ve bu amaçla Sudan'da bulunduklarını dile getiren Budak, "Türkiye Bursları, tabii stratejik hedefleri olan özellikle bizim dost kardeş ülkelerle ilişkilerimizin geliştirilmesine katkı sağlayan önemli enstrümanlardan bir tanesi. Bugün burada YTB olarak lisans, yüksek lisans ve doktora alanlarında Türkiye'de bursa başvuran öğrencilerimizle mülakatlarımızı gerçekleştiriyoruz. Bu sene yaklaşık 10 bine yakın Sudanlı Türkiye Bursları'na başvurdu. Bunların kahir ekseriyeti lisans seviyesindeydi." şeklinde konuştu.

Talebin yüksek olmasının Türkiye'deki yüksek öğrenime olan teveccühün bir göstergesi olduğunu ve bundan oldukça memnuniyet duyduklarını ifade eden Budak, "Sudan'daki kardeşlerimizin bu alandaki taleplerini karşılamaya çalışıyoruz. Geçen yıl yaklaşık 140 öğrenciye biz burada bu alanlarda burs imkanı sağladık. Bu yıl da aşağı yukarı benzer rakamlarla karşılaşacağımızı düşünüyorum." dedi.

Bir hafta içerisinde 200'e yakın öğrencinin mülakata alınacağını aktaran Budak, dünyanın farklı yerlerinde yaşayan Sudanlıların da bu burslara başvurabildiğini söyledi.

"YTB bursluları, buradaki elçilerimiz olacak"

YTB'nin geniş kapsamlı bir burs programına sahip olduğunu vurgulayan Budak, şöyle devam etti:

"Biz öğrencilerimizi bizim belirlediğimiz listelerdeki seçtikleri üniversitelere yerleştirme işlemlerini gerçekleştiriyoruz. Bunun yanında bütün öğrencilerimize sağlık sigortası imkanı sağlıyoruz. Bütün burslu öğrencilere yurt imkanı sağlıyoruz. Gidiş dönüş uçak bileti imkanımız var, aylık olarak da bir cep harçlığı sağlamış oluyoruz yani hakikaten diğer burslarla da karşılaştırdığımızda çok kapsamlı bir burs programı."

Türkiye Bursları'nın en temel hedefinin buradaki gençlerin Türkiye'deki eğitim imkanlarından faydalanması, orada elde ettikleri eğitimi, tecrübeyi daha sonra gelip kendi ülkelerine aktarmaları ve ülkeler arasında köprü vazifesi görmeleri olduğunu belirten Budak, şu ifadeleri kullandı:

"Sudan ve Türkiye'nin hakikaten tarihi yüzyıllara dayanan bir geçmişi var bunun da her alanda geliştirilmesi lazım. YTB de özellikle akademik alanda eğitim alanında bu ilişkilerin derinleştirilmesi ve geliştirilmesi için Türkiye Bursları kanalıyla katkı sağlamaya çalışıyor bundan sonra da çalışacak. Burada yetişen gençler, bu hedeflerimizin kapsamında her ülkeye de katkı sağlayacak bizim burada elçilerimiz olacak ve Sudan'ın kalkınmasına, gelişmesine omuz verecek insanlar olacak diye umuyoruz."

-"Doktor olup tecrübelerimi ülkeme aktarmak istiyorum"

Sudan Bilim ve Teknoloji Üniversitesi mezunu Muhyiddin Hıdır Muhammed Ömer, Erasmus programı kapsamında Türkiye'den gelen bir profesör sayesinde Türkiye Bursları'yla tanıştığını ve Türkiye'de okumaya karar verdiğini söyledi.

Ömer, yüksek lisans eğitimi sonrasında halkının ve tüm dünyanın menfaatine gıda üzerine projeler ve çalışmalar yapmak istediğini belirtti.

TMV Sudan Hartum Okulları mezunu Muzen Ahmed de Türk öğretmenler ve idareciler vasıtasıyla başvurduğu Türkiye Bursları programına kabul edilmesi durumunda tıp okumak istediğini dile getirdi.

Gelişmiş eğitim seviyesi nedeniyle Türkiye'yi tercih ettiğini ifade eden Ahmed, doktor olup tecrübelerini ülkesine aktarmak istediğini kaydetti.

Hartum Üniversitesi Mimarlık Fakültesi mezunu Ravan Eşref de 4. sınıfta üniversite olarak Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesini ziyaret ettiklerini, İstanbul ve Bursa'da 20 gün geçirdiklerini aktararak, "Gerçekten harika bir geziydi. Biz mimarlar için Türkiye farklı açılardan iyi bir model oldu, güzel, farklı bir eğitim tecrübesi sundu. 20 gün değil sanki 20 aydı." ifadelerini kullandı.