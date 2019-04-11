Son Dakika Haberleri: Sudan'daki Askeri Darbeye Muhalif Partiden Tepki

Sudan'daki Askeri Darbeye Muhalif Partiden Tepki

1 saat önce

Sudan'da muhalif Milli Ümmet Partisi (MÜP) Genel Başkan Yardımcısı Meryem Sadık el-Mehdi, Ömer el-Beşir rejiminin askeri darbe yaptığını iddia ederek, halka protesto gösterilerini sürdürme çağrısı yaptı.

Sudan'daki Askeri Darbeye Muhalif Partiden Tepki, System.String[]
Sudan'da muhalif Milli Ümmet Partisi (MÜP) Genel Başkan Yardımcısı Meryem Sadık el-Mehdi, Ömer el-Beşir rejiminin askeri darbe yaptığını iddia ederek, halka protesto gösterilerini sürdürme çağrısı yaptı.

Eski Başbakan ve MÜP lideri Sadık el-Mehdi'nin kızı Meryem el-Mehdi, Al Jazeera kanalına yaptığı açıklamada, "Askeri değil sivil yönetim istiyoruz. Ordunun açıklamaları, Ömer el-Beşir rejimi içindeki iç dengeleri ifade ediyor. Rejim askeri darbe yaptı. Halkımızı meydanlarda protesto gösterilerini sürdürmeye çağırıyoruz." ifadesini kullandı.

Mehdi, "MÜP, barışçıl bir geçiş süreciyle yönetimin sivil geçiş hükümetine devredilmesini istiyor. Sudan Cumhurbaşkanı Beşir ve diğer liderler ev hapsinde tutuluyor. Halkın talepleri karşılanana dek gösteriler sürecek." diye konuştu.

Sudan Kongre Partisi lideri Ömer ed-Dakir, "Tüm kurumları ve sembolleriyle Beşir yönetimin düşmesini talep ediyoruz." dedi.

Sudan Demokratik Birlik Partisi ise Savunma Bakanı Avad İbn Avf'ın açıklamalarını tamamen reddettiklerini belirtti.

Sudan Savunma Bakanı Avad bin Avf, bugün devlet televizyonundan yaptığı açıklamada, ordunun ülke yönetimine el koyduğunu ve 2 yıllık geçiş döneminin başladığını duyurmuştu.
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 07:36 Kaynak: AA
Meryem, Sudan, Güncel
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