Sudan'daki askeri yönetim karşıtı gösteriler sürüyor - Son Dakika
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Sudan'daki askeri yönetim karşıtı gösteriler sürüyor

18.08.2022 23:30
Sudan'daki askeri yönetim karşıtı gösteriler sürüyor

Sudan'ın bazı kentlerinde sivil yönetim talepleriyle protesto ve yürüyüşler düzenlendi.

Sudan'ın bazı kentlerinde sivil yönetim talepleriyle protesto ve yürüyüşler düzenlendi.

Direniş Komiteleri adlı sivil örgütün çağrısıyla Hartum'un farklı noktalarında ve Medeni şehrinde toplanan yüzlerce kişi askeri yönetime karşı çıktı.

Göstericiler, yaktıkları araç lastikleri ve kurdukları barikatlarla bazı caddeleri trafiğe kapatarak, askeri yönetim aleyhinde slogan attı.

Polis, biber gazıyla müdahale ettiği göstericilerin kritik noktalara ilerleyişini engellemek için araç geçişine izin vermedi.

Ordu, seçimler olmadan iktidarı bırakmamakta ısrarcı

Ordu, güvenlik ve beka tehdidi gerekçesiyle 25 Ekim 2021'de sivil yönetime el koymuş, olağanüstü hal ilan ederek başbakan dahil onlarca siyasiyi gözaltına almıştı.

Görevden alınan bakanların yerine yeni isimlerin getirildiği ülkede askeri yönetim, aylardır henüz bir başbakan belirleyemedi.

"Darbe" olarak nitelendirdikleri müdahale ve sonrasında alınan kararlara tepki gösteren ve iktidarın sivillere devredilmesini isteyen askeri yönetim karşıtı grupların protestoları sürüyor.

Geçiş dönemini yöneten Egemenlik Konseyi'nin başındaki askeri liderler, darbe iddialarını reddederken, iktidarı 2023'te seçilmiş hükümete devretmeyi taahhüt ediyor.

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Sudan'daki askeri yönetim karşıtı gösteriler sürüyor Sudan'daki askeri yönetim karşıtı gösteriler sürüyor Sudan'daki askeri yönetim karşıtı gösteriler Sudan'daki askeri yönetim karşıtı gösteriler
Kaynak: AA

Tragger, Hartum, Sudan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sudan'daki askeri yönetim karşıtı gösteriler sürüyor - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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