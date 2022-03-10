Sudan Merkezi Doktorlar Komitesi, başkent Hartum'da sivil yönetim talebiyle düzenlenen gösterilere güvenlik güçlerinin müdahalesi sonucu 2 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.
Komite, Umdurman kenti ile Burri semtinde 2 göstericinin gerçek mermiyle vurularak yaşamını yitirdiğini, 20'den fazla protestocunun yaralandığını açıkladı.
Komite, askerin yönetime el koyduğu 25 Ekim 2021'den bu yana protestolarda ölenlerin sayısının 87'ye yükseldiğini kaydetti.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Sudan'daki askeri yönetim karşıtı gösterilerde 2 kişi öldü - Son Dakika