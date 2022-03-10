Sudan'daki askeri yönetim karşıtı gösterilerde 2 kişi öldü - Son Dakika
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Sudan'daki askeri yönetim karşıtı gösterilerde 2 kişi öldü

10.03.2022 23:05
Sudan'daki askeri yönetim karşıtı gösterilerde 2 kişi öldü

Sudan Merkezi Doktorlar Komitesi, başkent Hartum'da sivil yönetim talebiyle düzenlenen gösterilere güvenlik güçlerinin müdahalesi sonucu 2 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Sudan Merkezi Doktorlar Komitesi, başkent Hartum'da sivil yönetim talebiyle düzenlenen gösterilere güvenlik güçlerinin müdahalesi sonucu 2 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Komite, Umdurman kenti ile Burri semtinde 2 göstericinin gerçek mermiyle vurularak yaşamını yitirdiğini, 20'den fazla protestocunun yaralandığını açıkladı.

Komite, askerin yönetime el koyduğu 25 Ekim 2021'den bu yana protestolarda ölenlerin sayısının 87'ye yükseldiğini kaydetti.

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Son dakika haberleri: Sudan'da askeri yönetim karşıtı gösteriler sürüyor Son dakika haberleri: Sudan'da askeri yönetim karşıtı gösteriler sürüyor

Hartum, Sudan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sudan'daki askeri yönetim karşıtı gösterilerde 2 kişi öldü - Son Dakika


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