Sudan'daki çatışmalarda bir Amerikan vatandaşı hayatını kaybetti - Son Dakika
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Sudan'daki çatışmalarda bir Amerikan vatandaşı hayatını kaybetti

21.04.2023 22:20
Sudan'daki çatışmalarda bir Amerikan vatandaşı hayatını kaybetti

NEW Sudan'da ordu ile Hızlı Destek Kuvvetlerinin (HDK) arasındaki çatışmalarda bir Amerikan vatandaşının öldüğü bildirildi.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, günlük çevrim içi basın toplantısında, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Kirby, Sudan'daki çatışmalarda bir Amerikan vatandaşının öldüğü haberini doğruladı ancak konuya ilişkin ek bilgi paylaşmadı.

Sudan'daki çatışmalarda bir Amerikan vatandaşı hayatını kaybetti

ABD, AİLEYLE TEMASTA

Hayatını kaybeden Amerikan vatandaşının ailelerine taziyelerini ileten Kirby, ABD Dışişleri Bakanlığının aileyle temasta olduğunu aktardı.

Sudan'daki çatışmalarda bir Amerikan vatandaşı hayatını kaybetti

SUDAN'DA ANLAŞMAZLIK ÇATIŞMAYA DÖNDÜ

Sudan'ın başkenti Hartum ve diğer şehirlerde 15 Nisan sabahı ordu ile paramiliter HDK arasında silahlı çatışmalar başlamıştı. Ordu ile HDK arasında "HDK'nin tamamen orduya katılmasını" öngören askeri güvenlik reformu konusunda son birkaç aydır yaşanan anlaşmazlık sıcak çatışmaya dönüşmüştü.

Sudan'daki çatışmalarda bir Amerikan vatandaşı hayatını kaybetti

İSYANCI GÜÇ İLAN EDİLDİ

Sudan Dışişleri Bakanlığı, Egemenlik Konseyi Başkanı ve Ordu Komutanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan'ın, orduyla çatışan HDK'nin feshedilmesi ve devlete karşı isyancı güç ilan edilmesi kararı aldığını, bu esasa göre davranılacağını bildirmişti.

Sudan'daki çatışmalarda bir Amerikan vatandaşı hayatını kaybetti
Sudan'daki çatışmalarda bir Amerikan vatandaşı hayatını kaybetti
Sudan'daki çatışmalarda bir Amerikan vatandaşı hayatını kaybetti
Kaynak: AA
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John Kirby, Sudan, Ordu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sudan'daki çatışmalarda bir Amerikan vatandaşı hayatını kaybetti - Son Dakika


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