Son Dakika Haberleri: Sudan'daki Cumhurbaşkanlığı Sarayı Yakınındaki Gösteriye Müdahale

Sudan'daki Cumhurbaşkanlığı Sarayı Yakınındaki Gösteriye Müdahale

1 saat önce

Sudan'ın başkenti Hartum'da Cumhurbaşkanlığı Sarayı yakınında ekonomideki kötü gidişatı protesto için düzenlenen gösteriye polis müdahale etti, çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Sudan'ın başkenti Hartum'da Cumhurbaşkanlığı Sarayı yakınında ekonomideki kötü gidişatı protesto için düzenlenen gösteriye polis müdahale etti, çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Görgü şahitlerinden alınan bilgiye göre, "El-Kasr" Caddesinde toplanan göstericiler, Cumhurbaşkanlığı Sarayına doğru yürüdü.

Ekonomideki kötü gidişatı protesto eden kalabalık, Ömer el-Beşir'in yönetimden çekilmesini istedi. Polis, göz yaşartıcı gaz ve cop kullanarak gösteriye müdahale etti, çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Sudan Devlet Başkanı Beşir, dün, ülkede ekonomik sorunlar nedeniyle başlayan gösterilere ilişkin yaptığı ilk açıklamada halka onurlu bir yaşam sağlayacak ekonomik reformlar yapılacağı vaadinde bulunmuştu.

Atbara ve Port Sudan gibi kentlerde geçen çarşamba günü başlayan ve perşembe günü başkent Hartum'a sıçrayan gösterilerde eylemciler, dolar kurunun aşırı yükselmesi nedeniyle ekmek, yakıt, tüp gibi ürünlerde görülen fiyat artışını ve ekonomik krizi protesto ediyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 07:05 Kaynak: AA

Hartum, Sudan, Ak Saray, Dünya
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