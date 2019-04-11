Sudan'daki Darbe: THY Bugünkü Karşılıklı Seferleri İptal Etti
55 dakika önce
SUDAN'da ordunun yönetime el koymasının ardından Hartum Havalimanı uçuşlara kapatıldı.
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 05:01 Kaynak: DHA
SUDAN'da ordunun yönetime el koymasının ardından Hartum
Havalimanı uçuşlara kapatıldı. Türk Hava Yolları(THY
) bugün İstanbul
Hartum arasındaki karşılıklı tarifeli seferlerini iptal etti. THY'nin iptal edilen seferleri şöyle:
TK680 İstanbul Hartum
TK681 Hartum İstanbul - İstanbul
İstanbul'da Seçimin İptali, İlçeleri de Kapsayabilir
İstanbul Valiliği, "Ekrem İmamoğlu'nun Mazbatasının Hazırlandığı" İddiasını Yalanladı
Minibüsün, Servis Aracına Adeta Ok Gibi Saplandığı Kaza Kamerada
237 Bin Dolarlık Elması Çalan Mısırlı Kadın Yakalandı