Son Dakika Haberleri: Sudan'daki Darbe: THY Bugünkü Karşılıklı Seferleri İptal Etti

Sudan'daki Darbe: THY Bugünkü Karşılıklı Seferleri İptal Etti

55 dakika önce

SUDAN'da ordunun yönetime el koymasının ardından Hartum Havalimanı uçuşlara kapatıldı.

Sudan'daki Darbe: THY Bugünkü Karşılıklı Seferleri İptal Etti, System.String[]
SUDAN'da ordunun yönetime el koymasının ardından Hartum Havalimanı uçuşlara kapatıldı. Türk Hava Yolları(THY) bugün İstanbul Hartum arasındaki karşılıklı tarifeli seferlerini iptal etti. THY'nin iptal edilen seferleri şöyle:

TK680 İstanbul Hartum 

TK681 Hartum İstanbul - İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 05:01 Kaynak: DHA
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