Son Dakika Haberleri: Sudan'daki Ekonomik Kriz

Sudan'daki Ekonomik Kriz

1 saat önce

HARTUM (AA) – Sudan Başbakanı Mutez Musa, dolardaki yükselişin durdurulması için çalıştıklarını, bunun meyvesini birkaç gün içinde alacaklarını söyledi.

Sudan'daki Ekonomik Kriz, System.String[]
HARTUM (AA) – Sudan Başbakanı Mutez Musa, dolardaki yükselişin durdurulması için çalıştıklarını, bunun meyvesini birkaç gün içinde alacaklarını söyledi.

Başbakanlıkta gazetelerin ve televizyonların genel yayın yönetmenleri ile bir araya gelen Musa, burada yaptığı konuşmada, "Nakit sorununun çözümüne yönelik zirve, şubat ayının sonunda yapılacak ve mart ayında kesin olarak tamamlanacak." dedi.

Musa, politikalarının karaborsada doların düşmesine yol açtığına işaret ederek, hükümetin pazartesi gününden itibaren sonuçlarını gösterecek, dolar kurunda keskin bir düşüşe yol açacak birtakım anlaşmalar yaptığını belirtti.


Hükümetin benzin ve ekmek sorununun çözümü için çabaladığını ifade eden Musa, çeşitli ulaşım araçlarına yönelik motorin fiyatlarını kontrol altına almak için bazı düzenlemeler yaptıklarını, sonuçlarının birkaç gün içinde görüleceğini kaydetti.


Ekonomik krizin derinleştiği Doğu Afrika ülkesi Sudan, 19 Aralık 2018'den bu yana hayat pahalılığının protesto edildiği ve Devlet Başkanı Ömer el-Beşir'in görevi bırakmasının istendiği gösterilere sahne oluyor.

Hükümet, barışçıl olmadığını savunduğu eylemlerde şu ana kadar 19 kişinin öldüğünü açıklarken, muhalifler 40 kişinin hayatını kaybettiğini, 900 göstericinin gözaltına alındığını belirtiyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 12:07 Kaynak: AA

Sudan, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cumhurbaşkanlığından, New York Times'ın 'Türkiye'den Yurt Dışına Göç' Konulu Yazısına Yalanlama Geldi Meteoroloji'den Ankara İçin Kuvvetli Kar Yağışı Uyarısı!

Ukrayna'da 2 Türk Kızını Katledip Havaalanında El Sallayan Katil Zanlısının İlk Sözleri: Ben Öldürmedim Bursa'da Sondaj Kuyusunda Zehirlenen İşçilerden Acı Haber: 2 Ölü, 4 Yaralı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.1.2019 01:29:04. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sudan'daki Ekonomik Kriz
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]