Son Dakika Haberleri: Sudan'daki Gösteriler

Sudan'daki Gösteriler

10 dakika önce

Sudan polisi, perşembe günü başkent Hartum'da düzenlenen eylemlerde, göstericilere karşı gerçek mermi kullanılmadığını belirtti.

Sudan'daki Gösteriler, System.String[]
Sudan polisi, perşembe günü başkent Hartum'da düzenlenen eylemlerde, göstericilere karşı gerçek mermi kullanılmadığını belirtti.

Polis sözcüsü Haşim Ali Abdurrahim, düzenlediği basın toplantısında, perşembe günü göstericilere karşı gerçek mermi kullanılmadığını, ölü sayısının da 3 değil 2 olduğunu söyledi.

Bir çocuğun öldüğüne ilişkin yapılan haberlerin asılsız olduğunu vurgulayan Abdurrahman, "Polis, herhangi bir noktada gerçek mermi kullanmadı. Sadece göz yaşartıcı gaz bombası kullandı. Perşembe günü çıkan olaylarda bazı vatandaşlar ve polisler yaralandı. Yaralılardan bir kişi aynı günün akşamı, diğeri de cuma günü vefat etti." dedi.

Sudan Merkezi Doktorlar Heyeti, perşembe günü yaptığı açıklamada, başkent Hartum'da rejim karşıtı gösterilere yapılan müdahalede Muhammed Ubeyd isimli bir çocuk ile bir doktorun hayatını kaybettiğini, 5 kişinin gerçek, 3 kişinin ise plastik mermiyle yaralandığını belirtmişti.

Komite, Hartum'da perşembe günü düzenlenen gösterilere yapılan müdahalede bir doktorun ölmesi üzerine dün ülke genelindeki hastanelerde (durumu kritik olan hastalar hariç) grev ilan etmişti.

Komite'den dün yapılan açıklamada ise perşembe günü gerçekleştirilen gösterilerde yaralanan Muaviye Beşir isimli bir vatandaşın daha hayatını kaybettiği ve ölü sayısının 3'e yükseldiği ifade edilmişti.

Gösteriler 19 Aralık'ta başlamıştı

Sudan'daki gösteriler 19 Aralık'ta hükümetin ekmek fiyatlarına zam yapmasının ardından Nil kıyısındaki Atbera ve Port Sudan kentlerinde başlamış ancak kısa sürede birçok eyalette rejim karşıtlığına dönüşmüştü.

Sudan Başsavcısı ve Olayları İnceleme Yüksek Komisyonu Başkanı Amir Muhammed İbrahim, Hartum'da cumartesi günü düzenlediği basın toplantısında, ilk günden bu yana gösterilerde 24 kişinin hayatını kaybettiğini belirtmişti.

Olaylarda 131 kişinin yaralandığını ifade eden İbrahim, ölüm vakaları hakkındaki soruşturmaların devam ettiğini aktarmıştı. Ancak muhalifler bu sayının çok daha fazla olduğunu savunuyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 12:43 Kaynak: AA

Hartum, Sudan, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yakın Korumanın Öldürdüğü Dayısını Görmeye Çalıntı Araçla Gelince Gözaltına Alındı Koyun Kesen Babasına Yardım Eden 13 Yaşındaki Çocuk, Korkunç Şekilde Can Verdi

Müge Anlı ile Tatlı Sert Programında Gündeme Gelen Lise Öğrencisi Cinayetinin Detayları Ağızları Açık Bıraktı Oryantal Didem Uslu Cinayetinde, Kızlarını Öldürüp Cesedini Parçalayan Anne ve Baba İçin Karar Verildi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.1.2019 00:53:01. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sudan'daki Gösteriler
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]