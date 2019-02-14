Son Dakika Haberleri: Sudan'daki Gösteriler

Sudan'daki Gösteriler

1 saat önce

Sudan Meslek Grupları Birliği ile 3 muhalif ittifakın çağrısıyla başkent Hartum'un yanı sıra ülkenin farklı eyaletlerinde hükümet protesto edildi.

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Sudan Meslek Grupları Birliği ile 3 muhalif ittifakın çağrısıyla başkent Hartum'un yanı sıra ülkenin farklı eyaletlerinde hükümet protesto edildi.

Muhalifler, Hartum'un Suk el-Arabi bölgesinde "savaşlar ve ihlallerin kurbanları" konvoyu oluşturarak yürüyüş başlattı.

Başkent Hartum'un çeşitli noktalarında sabah erken saatlerden itibaren konuşlanan güvenlik güçleri, göstericilerin Devlet Başkanlığı Sarayı'na yürüme ihtimaline karşı Suk el-Arabi ve civarındaki bazı yolları trafiğe kapattı.

Civardaki büyük alışveriş merkezlerinde bir süre giriş çıkışlara güvenlik görevlilerince izin verilmedi.

Konvoya katılan eylemciler, Devlet Başkanı Ömer el-Beşir'in istifa etmesi yönünde sloganlar attı.

Güvenlik güçleri, Hartum'daki göstericilere göz yaşartıcı gazla müdahale etti.

Görgü tanıklarının ifadesine göre Ebu Cenzir bölgesinde onlarca muhalif gösterici gözaltına alındı. Muhalifler, gözaltına alınanların 300'den fazla olduğunu iddia etti.

Ayrıca ülkenin Kuzey Darfur, Kızıldeniz, Kesele, Mavil Nil, Kuzey Kurdufan ve El Cezira eyaletlerinde de protestoculara destek amacıyla gösteriler düzenlendi.

Sudan Meslek Grupları Birliği ve 3 muhalif ittifak, ülke genelinde "savaş ve ihlallerin kurbanları" konvoyu adıyla başkent Hartum'daki Devlet Başkanlığı Sarayı dahil birçok noktada toplanma ve protesto gösterisi düzenleme çağrısı yapmıştı.

Sudan'da 19 Aralık'tan bu yana Devlet Başkanı Ömer el-Beşir'in görevi bırakması talebiyle gösteriler düzenleniyor. Sudan Devlet Başkanı Beşir ise her fırsatta reform ve iyileştirme sözü verirken yönetimin ancak seçimlerle değişebileceğini belirtiyor.

Hükümet, şimdiye kadar gösterilerde 31 kişinin öldüğünü açıklarken Uluslararası Af Örgütü ise 51 kişinin yaşamını yitirdiğini bildirdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 10:39 Kaynak: AA

Hükümet, Hartum, Sudan, Güncel
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