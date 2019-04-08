Son Dakika Haberleri: Sudan'daki Gösteriler

Sudan'daki Gösteriler

1 saat önce

Sudan İçişleri Bakanı Bişara Cuma, hafta sonu başlayan muhalif gösterilerde şimdiye kadar 7 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

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Sudan İçişleri Bakanı Bişara Cuma, hafta sonu başlayan muhalif gösterilerde şimdiye kadar 7 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Cuma, mecliste yaptığı konuşmada, gösteriler sırasında 1'i Darfur 6'sı başkent Hartum'da olmak üzere 7 kişinin hayatını kaybettiğini belirtti.

İçişleri Bakanı Cuma, ayrıca şimdiye kadar Hartum'da 2 bin 496 kişinin de gözaltına alındığını aktardı.

Muhalif Sudan Merkezi Doktorlar Komitesi'nden bugün yapılan açıklamada, göstericileri savunurken yaralanan silahlı kuvvetler mensubu Sami Şeyh ed-Din'in de hayatını kaybedenler arasında olduğu kaydedilmişti.

Başkent Hartum'daki ulusal ordu merkez yerleşkesi önünde bugün de devam eden gösterilere güvenlik güçleri müdahale etmişti.

Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi'nden dün yapılan açıklamada, protestocuların toplumun bir kesimini temsil ettiği ve taleplerine kulak verilmesi gerektiği vurgulanmıştı.

Hartum'da cumartesi günü toplanan rejim karşıtı göstericiler, Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir'in istifasını istemiş ve orduya "harekete geçmesi" yönünde baskı yapmıştı.

Sudan, 19 Aralık 2018'den bu yana hayat pahalılığının protesto edildiği, Ömer el-Beşir'in görevi bırakmasının istendiği gösterilere sahne oluyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 08:41 Kaynak: AA

Hartum, İçişleri Bakanı, Sudan, Güncel
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