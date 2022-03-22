Sudan'daki gösterilerde 1 kişi öldü, 173 kişi yaralandı - Son Dakika
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Sudan'daki gösterilerde 1 kişi öldü, 173 kişi yaralandı

22.03.2022 17:32
Sudan'daki gösterilerde 1 kişi öldü, 173 kişi yaralandı

Ordunun 25 Ekim 2021'de yönetime el koyduğu Sudan'da, sivil yönetim talebiyle süren gösterilerde 1 kişinin öldüğü, 173 kişinin yaralandığı bildirildi.

Ordunun 25 Ekim 2021'de yönetime el koyduğu Sudan'da, sivil yönetim talebiyle süren gösterilerde 1 kişinin öldüğü, 173 kişinin yaralandığı bildirildi.

Sudan Merkezi Doktorlar Komitesinden yapılan açıklamada, dün başkent Hartum'un Umdurman bölgesinde 17 yaşındaki bir göstericinin göğsünden vurularak hayatını kaybettiği belirtildi.

Açıklamada, Hartum ve Medeni kentlerindeki gösterilerde 173 kişinin gerçek mermi, gaz bombası kapsülleri ve çeşitli şekillerde yaralandığı aktarıldı.

Komite, 25 Ekim 2021'den bu yana güvenlik güçlerinin müdahalesi sonucu 15'i çocuk 89 kişinin yaşamını yitirdiğini kaydetti.

Başkentin birçok noktasında bugün de sivil yönetim talebiyle yüzlerce kişi sokaklara çıktı.

Eylemciler; kaldırım taşları, ağaç parçaları ve yaktıkları araç lastikleriyle birçok cadde ve yolu trafiğe kapattı, gösteriler nedeniyle bazı okullarda eğitime ara verildi.

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Hartum, Sudan, Ekim, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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