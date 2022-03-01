Sudan'daki gösterilerde 2 kişi öldü, 130 kişi yaralandı - Son Dakika

Sudan'da, sivil yönetim talebiyle düzenlenen gösterilere polisin müdahalesi sonucu 2 kişinin öldüğü, 130 kişinin yaralandığı bildirildi.

Bağımsız Sudan Doktorlar Komitesine göre, başkent Hartum'da dün gerçekleştirilen askeri yönetim karşıtı protestolarda Bahri ve Umdurman kentlerinde 2 eylemci polisin silahla ateş açması sonucu hayatını kaybetti.

Böylece 4 ayı aşkın süredir devam eylemlerde hayatını kaybedenlerin sayısı 85'e yükseldi.

Sudan Polisinden yapılan yazılı açıklamada da dünkü gösterilerde 94'ü polis ve 36'sı gösterici olmak üzere 130 kişinin yaralandığı belirtildi.

Bir polis aracı ile Maliye Bakanlığına ait 8 aracın da eylemcilerin saldırısında kullanılamaz hale geldiği belirtilen açıklamada, 77 protestocunun gözaltına alındığı kaydedildi.

Ülkede asker 25 Ekim 2021'de yönetime el koymuştu.