Sudan'daki gösterilerde 2 kişi öldü, 130 kişi yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi

Sudan'daki gösterilerde 2 kişi öldü, 130 kişi yaralandı

01.03.2022 18:22
Sudan'daki gösterilerde 2 kişi öldü, 130 kişi yaralandı

Sudan'da, sivil yönetim talebiyle düzenlenen gösterilere polisin müdahalesi sonucu 2 kişinin öldüğü, 130 kişinin yaralandığı bildirildi.

Sudan'da, sivil yönetim talebiyle düzenlenen gösterilere polisin müdahalesi sonucu 2 kişinin öldüğü, 130 kişinin yaralandığı bildirildi.

Bağımsız Sudan Doktorlar Komitesine göre, başkent Hartum'da dün gerçekleştirilen askeri yönetim karşıtı protestolarda Bahri ve Umdurman kentlerinde 2 eylemci polisin silahla ateş açması sonucu hayatını kaybetti.

Böylece 4 ayı aşkın süredir devam eylemlerde hayatını kaybedenlerin sayısı 85'e yükseldi.

Sudan Polisinden yapılan yazılı açıklamada da dünkü gösterilerde 94'ü polis ve 36'sı gösterici olmak üzere 130 kişinin yaralandığı belirtildi.

Bir polis aracı ile Maliye Bakanlığına ait 8 aracın da eylemcilerin saldırısında kullanılamaz hale geldiği belirtilen açıklamada, 77 protestocunun gözaltına alındığı kaydedildi.

Ülkede asker 25 Ekim 2021'de yönetime el koymuştu.

YORUMLAR
500
Son dakika haberi: Sudan'da askeri yönetim karşıtı protestolar 5. ayında sürüyor Son dakika haberi: Sudan'da askeri yönetim karşıtı protestolar 5. ayında sürüyor Türkiye'nin Hartum Büyükelçisi Neziroğlu, Egemenlik Konseyi üyesi Zubeyir ile görüştü Türkiye'nin Hartum Büyükelçisi Neziroğlu, Egemenlik Konseyi üyesi Zubeyir ile görüştü

Hartum, Polis, Sudan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sudan'daki gösterilerde 2 kişi öldü, 130 kişi yaralandı - Son Dakika


Son Dakika
18:24 Batılı ülkeler rezervlerin yarısına erişimini dondurdu! Putin bu durum karşısında ne yapacak?
18:07 Vatandaşlar son anda yetişti! Yaşlı çift ailevi sorunlar sebebiyle el ele tutuşup intihar etmek istedi
18:04 24 bin TL'lik malzemeyi 4 bin TL'ye satmışlar! Belediye Başkanı Necattin Demirtaş: Kimsenin yaptığı yanına kar kalmayacak
17:57 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hollanda ve Avusturya ile görüştü! Rusya-Ukrayna saldırıları ana gündem maddesiydi
17:54 Başkent Kiev'de büyük panik! Rusya tesisleri vuracağını açıkladı, halk ne yapacağını bilemedi
17:46 Gol kralı olmuştu! Ukraynalı futbolcu Martynenko, evine atılan bomba sonucu yaşamını yitirdi
17:39 Kerim Aktürkoğlu, Servet Çetin'in rekorunu kırmaya hazırlanıyor! Sadece 13 maçı kaldı
17:30 Rusya Savunma Bakanlığı, Kiev'de saldırı düzenlenecek bölgelerin belirlendiğini açıkladı: Bir an önce uzaklaşın
17:04 2 yıldır forma şansı bulamayan Beşiktaşlı Jeremain Lens'ten çarpıcı açıklamalar: Durumum biraz garip çünkü gitmemi istiyorlar
16:55 Fenerbahçe'nin kalecisi Altay Bayındır'dan Ukrayna mesajı: Galibiyet fotoğrafı koymak isterdim buraya ama...
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.03.2022 18:29:31. #1.11#
SON DAKİKA: Sudan'daki gösterilerde 2 kişi öldü, 130 kişi yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement