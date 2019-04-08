Sudan'daki Gösterilerde 7 Kişi Öldü, 2 Bin 496 Kişi Gözaltına Alındı

Sudan İçişleri Bakanı Bişara Cuma, Sudan'daki rejim karşıtı gösterilerde cumartesi gününden bu yana 7 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 bin 496 kişinin gözaltına alındığı açıkladı.

Sudan İçişleri Bakanı Bişara Cuma, Sudan'daki rejim karşıtı gösterilerde cumartesi gününden bu yana 7 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 bin 496 kişinin gözaltına alındığı açıkladı. Sudan İçişleri Bakanı Bişara cuma parlamento önünde yaptığı açıklamada, başkent Hartum ve çeşitli eyaletlerdeki eylemlerde Cumartesi gününden bu yana 7 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 bin 496 kişinin gözaltına alındığını söyledi. Cuma, 42 güvenlik görevlisi ve 15 sivil olmak üzere 57 kişinin de yaralandığını ifade etti. Sudan'da Devlet Başkanı Ömer El Beşir'in istifasını isteyen binlerce eylemci iki gündür başkent Hartum'daki ulusal ordu merkez yerleşkesi önünde protesto eylemi gerçekleştiriyor. Gösterilerde güvenlik güçleri eylemcilere biber gazı ile müdahale ederken, bazı askerler ise araya girerek eylemcileri korumaya çalıştı.



(İHA)

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