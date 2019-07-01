Son Dakika Haberleri: Sudan'daki gösterilerde 7 kişi yaşamını yitirdi
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Sudan'daki gösterilerde 7 kişi yaşamını yitirdi

44 dakika önce

Sudan Sağlık Bakanlığı, Askeri Geçiş Konseyinin (AGK) yönetimi sivillere devretmesi talebiyle düzenlenen gösterilere güvenlik güçlerinin müdahalesi sonucu 7 kişinin öldüğünü, 27'si açılan ateş sonucu olmak üzere 181 kişinin yaralandığını açıkladı.

Sudan'daki gösterilerde 7 kişi yaşamını yitirdi, System.String[]
Sudan Sağlık Bakanlığı, Askeri Geçiş Konseyinin (AGK) yönetimi sivillere devretmesi talebiyle düzenlenen gösterilere güvenlik güçlerinin müdahalesi sonucu 7 kişinin öldüğünü, 27'si açılan ateş sonucu olmak üzere 181 kişinin yaralandığını açıkladı.
Sudan haber Ajansı SUNA'ya göre Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Süleyman Abdulcebbar, gösterilere müdahale sırasında 7 Sudanlının öldüğünü, 181'inin yaralandığını belirtti.
Abdulcebbar, yaralananlar arasında 10 askerin olduğunu, 27 kişinin açılan ateş sonucu diğerlerinin ise izdiham ve başka sebeplerden ötürü yaralandığını kaydetti.
Muhalif Sudan Merkezi Doktorlar Komitesi ise yaptığı açıklamada, gösterilerin yaşandığı kentlerde yaralananların sayısının 100'e ulaştığını açıkladı. Açıklamada, güvenlik güçlerinin gösterileri dağıtmak için göz yaşartıcı gaz ve gerçek mermi kullandığı ifade edildi.
Sudan Merkezi Doktorlar Komitesi daha önceki açıklamasında gösterilerde 1'i Atbera, 4'ü Umdurman kentinde olmak üzere şu ana kadar 5 göstericinin güvenlik güçlerinin müdahalesi sonucu öldüğünü, onlarca kişinin de yaralandığını duyurmuştu.
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 02:29 Kaynak: AA
Sağlık Bakanlığı, Sudan, Güncel
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