Son Dakika Haberleri: Sudan'daki Gösterilerde 9 Yaralı

Sudan'daki Gösterilerde 9 Yaralı

6 dakika önce

Sudan'ın Omdurman ilinde hayat şartlarını protesto etmek için düzenlenen gösterilerde 9 kişi vurularak yaralandı.

Sudan'daki Gösterilerde 9 Yaralı, System.String[]
Sudan'ın Omdurman ilinde hayat şartlarını protesto etmek için düzenlenen gösterilerde 9 kişi vurularak yaralandı.

Sudan Merkez Doktorları Komitesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Sudan'ın orta kesimindeki Omdurman kentindeki gösterilerde açılan ateş sonucu 9 kişi yaralandı.

Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu belirtilen açıklamada, söz konusu kişinin kalbinin durduğu ancak yapılan müdahalelerden sonra tekrar çalıştırıldığı aktarıldı.

Açıklamada kim yada kimler tarafından ateş açıldığı bilgisi ise paylaşılmadı.

Sudan'daki gösteriler 19 Aralık'ta hükümetin ekmek fiyatlarına zam yapmasının ardından Nil kıyısındaki Atbera ve Port Sudan kentlerinde başlamış ancak kısa sürede birçok eyalette rejim karşıtlığına dönüşmüştü.

Sudan Devlet Başkanı Ömer el-Beşir, iktidardan çekilmesini isteyenlere, "Yönetime gelmek için 2020'deki seçimlere hazırlanın." şeklinde seslenmişti.

Hükümet, eylemlerde 19 kişinin öldüğünü, 406 kişinin yaralandığını açıklarken, muhalifler bu sayının çok daha fazla olduğunu savunuyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 08:31 Kaynak: AA

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