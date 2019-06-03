Son Dakika Haberleri: Sudan'daki gösterilerde hayatını kaybedenlerin sayısı 30'a yükseldi
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Sudan'daki gösterilerde hayatını kaybedenlerin sayısı 30'a yükseldi

1 saat önce

HARTUM (AP) - Sudan'ın başkenti Hartum'da ordunun genel karargahı önünde yaklaşık iki aydır sivil hükümete geçiş talebiyle demokrasi nöbeti tutan muhalif göstericilere yapılan müdahalede hayatını kaybedenlerin sayısı 30'a yükseldi.

Sudan'daki gösterilerde hayatını kaybedenlerin sayısı 30'a yükseldi, System.String[]
HARTUM (AP) - Sudan'ın başkenti Hartum'da ordunun genel karargahı önünde yaklaşık iki aydır sivil hükümete geçiş talebiyle demokrasi nöbeti tutan muhalif göstericilere yapılan müdahalede hayatını kaybedenlerin sayısı 30'a yükseldi.
Sudan Doktorlar Komitesi, ordu birliklerinin göstericilere müdahalesi sonrası ölenlerin sayısının 30'a yükseldiğini ve yüzlerce insanın da açılan ateş sonucu yaralandığını açıkladı.
Yaralılar için hastanelerde yer kalmadığı belirtilirken, birçok kişiye olay yerinde müdahale edildiği aktarıldı.
Sudan'daki olaylar
Sudan ordusu, başkent Hartum'daki karargah önünde haftalardır demokrasi nöbeti tutan halka sabah saatlerindeki müdahale etmiş ve söz konusu müdahalenin ardından, Sudan'daki bazı muhalif parti ve kurumlar, Askeri Konseye görevini bırakma çağrısında bulunmuştu.
Sudan'da 19 Aralık 2018'de ekonomik kriz sebebiyle başlayan gösterilerin hızla başkent Hartum ve ülke genelinde rejim karşıtlığına dönüşmesinden sonra ordunun 11 Nisan'da yönetime el koyduğunu açıklamasıyla 30 yıllık Ömer el-Beşir dönemi sona ermişti.
Ordunun ülke yönetimine el koymasının ardından sivil yönetime geçiş için eylem yapan protestocular, geçiş hükümetinin nasıl oluşması gerektiğine dair askeri yetkililerle müzakere yürütüyordu.
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 11:23 Kaynak: AA
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