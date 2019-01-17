Son Dakika Haberleri: Sudan'daki Gösterilerde İki Kişi Hayatını Kaybetti

Sudan'daki Gösterilerde İki Kişi Hayatını Kaybetti

1 saat önce

Sudan'ın başkenti Hartum'da rejim karşıtı gösterilere yapılan müdahalede iki kişi öldü, 8 kişi yaralandı.

Sudan'daki Gösterilerde İki Kişi Hayatını Kaybetti, System.String[]
Sudan'ın başkenti Hartum'da rejim karşıtı gösterilere yapılan müdahalede iki kişi öldü, 8 kişi yaralandı.

Sudan Merkez Doktorlar Heyeti tarafından yapılan yazılı açıklamada, başkent Hartum'da rejim karşıtı gösterilere yapılan müdahalede Muhammed Ubeyd isimli bir çocuk ile bir doktorun hayatını kaybettiğini, 5 kişinin gerçek, 3 kişinin ise plastik mermiyle yaralandığını belirtti.

Sudan'daki gösteriler 19 Aralık'ta hükümetin ekmek fiyatlarına zam yapmasının ardından Nil kıyısındaki Atbera ve Port Sudan kentlerinde başlamış ancak kısa sürede birçok eyalette rejim karşıtlığına dönüşmüştü.


Sudan Başsavcısı ve Olayları İnceleme Yüksek Komisyonu Başkanı Amir Muhammed İbrahim, başkent Hartum'da cumartesi günü düzenlediği basın toplantısında, ilk günden bu yana gösterilerde 24 kişinin hayatını kaybettiğini belirtmişti.


Olaylarda 131 kişinin de yaralandığını ifade eden İbrahim, ölüm vakıaları hakkındaki soruşturmaların devam ettiğini aktarmıştı ancak muhalifler bu sayının çok daha fazla olduğunu savunuyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 10:49 Kaynak: AA

Hartum, Sudan, Dünya
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Evin Bahçesine Dalan Leopar, 3 Yaşındaki Çocuğu Parçalayarak Öldürdü Çifte Cinayetin Zanlısı, 3'üncü Cinayeti Cezaevinde İtiraf Etti

Genç Kadın, Eski Sevgilisiyle Birlikte Çektirdikleri Fotoğrafları Sosyal Medyadan Silince Ölesiye Dayak Yedi Çin'in Ay'a Gönderdiği Pamuk Tohumları Yeşerdikten Sonra Soldu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.1.2019 00:32:45. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sudan'daki Gösterilerde İki Kişi Hayatını Kaybetti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]