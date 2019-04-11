Sudan'daki Gösterilere Alaa Salah Damga Vurdu
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Sudan'da Ordu'nun darbesiyle yönetime el konulmasının ardından muhaliflerin meydanlarda kutlamaları sürüyor.
Sudan'da Ordu'nun darbesiyle yönetime el konulmasının ardından muhaliflerin meydanlarda kutlamaları sürüyor. 22 yaşındaki kadın eylemci Alaa Salah ise gösterilerin sembolü olmuş durumda.
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 03:40 Kaynak: DHA
Sudan'daki gelişmeleri sıcağı sıcağına paylaşan Avrupa medyası, Alaa Salah'ı bir sembol olarak gösteriyor. Hartum'da mimarlık öğrencisi olan Alaa Salah'ın, protesto gösterilerindeki dansları ve kadınlara yaptığı 'protestoya katılın' çağrıları ile bir sembol haline geldiği belirtiliyor.
İngiliz gazetesi The Guardian, Salah ile röportaj yaptıklarını belirterek Salah'ın "Protestoların ilk gününden itibaren sokaktayım. Ülkemi çok seviyorum, ailem beni böyle yetiştirdi. Hiçbir siyasi geçmişim yok ve ülkem tüm siyasi fikirlerin üzerindedir. Sudan'daki devrimi insanların benim fotoğrafım ile öğrenmiş olması beni mutlu ediyor. Fotoğrafımın çekildiği gün 10 farklı toplantıya katılmış ve devrim şiiri okumuştum ve bu insanları etkilemişti. Başlangıçta 6 kadından oluşan bir grup kadına şarkı söyledim ve onlar da bana eşlik etti ve bu grup büyüdü." sözlerine yer verdi.
Gazete, Salah'ın okuduğu şiirden "Mermi öldürmez, sessizlik öldürür" sözlerinin protestolara damga vurduğunu yazdı.
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