Son Dakika Haberleri: Sudan'daki Gösterilerin Bilançosu: 24 Ölü, 131 Yaralı

Sudan'daki Gösterilerin Bilançosu: 24 Ölü, 131 Yaralı

1 saat önce

Sudan Başsavcılığı, ülkede 19 Aralık'tan bu yana yaşanan gösterilerde 24 kişinin yaşamını yitirdiğini, 131 kişinin de yaralandığını açıkladı.

Sudan'daki Gösterilerin Bilançosu: 24 Ölü, 131 Yaralı, System.String[]
Sudan Başsavcılığı, ülkede 19 Aralık'tan bu yana yaşanan gösterilerde 24 kişinin yaşamını yitirdiğini, 131 kişinin de yaralandığını açıkladı.

Sudan Başsavcısı ve Olayları İnceleme Yüksek Komisyonu Başkanı Amir Muhammed İbrahim, başkent Hartum'da düzenlediği basın toplantısında, 19 Aralık'tan bu yana yaşanan gösterilerde Gadarif eyaletinde 9, Nil Nehri eyaletinde 6, Kuzey eyaletinde 3, Beyaz Nil eyaletinde 3 ve başkent Hartum'un Umdurman kentinde 3 olmak üzere toplam 24 kişinin hayatını kaybettiğini belirtti.

Olaylarda 131 kişinin de yaralandığını ifade eden İbrahim, ölüm vakaları hakkındaki soruşturmaların devam ettiğini aktardı.

Sudan'daki gösteriler 19 Aralık'ta hükümetin ekmek fiyatlarına zam yapmasının ardından Nil kıyısındaki Atbera ve Port Sudan kentlerinde başlamış ancak kısa sürede birçok eyalette rejim karşıtlığına dönüşmüştü.

Hükümet, eylemlerde daha önce 19 kişinin öldüğünü, 406 kişinin yaralandığını açıklamıştı ancak, muhalifler bu sayının çok daha fazla olduğunu savunuyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.01.2019 12:00 Kaynak: AA

Başsavcı, Aralık, Sudan, Güncel
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