Sudan'daki Hükümet Karşıtı Protestolar Sürüyor
1 saat önce
Sudan'da hayat pahalılığı sebebiyle başlayan protestoların devam ettiği kaydedildi.
Sudan
'da hayat pahalılığı sebebiyle başlayan protestoların devam ettiği kaydedildi. Gösterilerde resmi olmayan rakamlara göre şu ana kadar 37 kişi hayatını kaybetti.
Sudan'da 19 Aralık
'ta başlayan hükümet karşıtı protestoların ülkenin çeşitli yerlerinde devam ettiği kaydedildi. Devletin yetersiz ekonomi politikaları sebebiyle başlayan protestolar sonucu Uluslararası Af Örgütü
'nün yayınladığı verilere göre şu ana kadar 37 kişi hayatını kaybetti. Sudan hükümeti ise protestolarda hayatını kaybedenlerin sayısını 19 olarak belirtti. Hükümetten gelen açıklamada 187'si polis toplam 406 kişinin de yaralandığı bilgisi yer aldı.
Ayrıca, artan gösterileri durdurmak amacıyla düzinelerce eylemci, gazeteci ve muhalif lider tutuklandı. - HARTUM
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Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 01:47 Kaynak: İHA
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