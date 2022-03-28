Sudan'daki Maarif Okullarında bilim festivali yapıldı - Son Dakika

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Türkiye Maarif Vakfı (TMV) okullarının Sudan'ın başkenti Hartum'daki kampüsünde ilk kez bilim festivali "Stem Expo 2022" düzenlendi.

Çeşitli deneyler ve sunumların yapıldığı, öğrencilere bilimi sevdirmeyi amaçlayan etkinliğe, Türkiye'nin Hartum Büyükelçisi İrfan Neziroğlu, TMV ve bazı okullardan yüzlerce öğrencinin yanı sıra veliler ve bazı kurumların temsilcileri katıldı.

Etkinlikte robotik teknolojiden, fiziki ve kimyasal deneylere, 3D yazıcı ile baskı tekniği ve elektrik üretimi gibi birçok konuda öğrenciler sunumlar gerçekleştirdi.