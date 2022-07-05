Sudan'daki müttefik siyasi güçler, Ordu Komutanı Burhan'ın konuşmasını değerlendirdi - Son Dakika
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Sudan'daki müttefik siyasi güçler, Ordu Komutanı Burhan'ın konuşmasını değerlendirdi

05.07.2022 16:21

Sudan'da Özgürlük ve Değişim Güçleri (ÖDBG) ve Ulusal Uzlaşı Güçleri Grubu Genel Sekreteri Mubarek Erdul, Egemenlik Konseyi Başkanı Abdulfettah el-Burhan'ın dünkü konuşmasının olumlu yanları bulunduğunu belirterek, "Bununla birlikte daha fazla izaha muhtaç muğlak noktalar da var." dedi.

Sudan'da Özgürlük ve Değişim Güçleri (ÖDBG) ve Ulusal Uzlaşı Güçleri Grubu Genel Sekreteri Mubarek Erdul, Egemenlik Konseyi Başkanı Abdulfettah el-Burhan'ın dünkü konuşmasının olumlu yanları bulunduğunu belirterek, "Bununla birlikte daha fazla izaha muhtaç muğlak noktalar da var." dedi.

Erdul, müttefik siyasi güçler adına başkent Hartum'da yaptığı basın açıklamasında, "Biz, ülkede kapsamlı ve tam bir barış, demokratik dönüşüm ve (eski iktidar partisi) Ulusal Kongre dışındaki tüm Sudanlı siyasi güçlerin katıldığı kapsamlı bir diyalogdan yanayız." ifadesini kulandı.

Burhan'ın açıklamalarına ilişkin Erdul, "Egemenlik Konseyi Başkanı Abdulfettah el-Burhan'ın dünkü konuşmasının olumlu yanları bulunuyor. Bununla birlikte daha fazla izaha muhtaç muğlak noktalar da var. Biz, geçiş dönemi yönetimi ve ülkenin güvene kavuşması konusunda uzlaşmanın gerekliliğinden dolayı tüm siyasi ve müttefik güçlerle sürekli toplantı ve irtibat halinde olacağız. Eski iktidar koalisyonu ÖDBG Merkez Konseyi ile temaslarımızı devam ettireceğiz." diye konuştu.

Egemenlik Konseyi Başkanı ve Ordu Komutanı Burhan, dün ulusa sesleniş konuşmasında, askerin, Birleşmiş Milletler (BM), Afrika Birliği (AfB) ve Hükümetler Arası Kalkınma Otoritesinden (IGAD) oluşan "üçlü mekanizma" himayesinde yürütülen diyaloğa katılmayacağını ve sivil geçiş hükümeti kurulmasının ardından Egemenlik Konseyinin feshedileceğini açıklamıştı.

Burhan, siyasi ve devrimci güçler ile diğer ulusal bileşenlerin geçiş döneminin gereklerini yerine getirebilmeleri amacıyla bir teknokrat hükümeti kurabilmeleri için bu adımları atacaklarını kaydetmişti.

YORUMLAR
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Sudan'da ordu, 'üçlü mekanizma' himayesinde yürütülen diyaloğa katılmayacak Sudan'da ordu, 'üçlü mekanizma' himayesinde yürütülen diyaloğa katılmayacak
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sudan'daki müttefik siyasi güçler, Ordu Komutanı Burhan'ın konuşmasını değerlendirdi - Son Dakika

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