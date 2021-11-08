Sudan'daki olaylar nedeniyle 3 üniversitede eğitime ara verildi - Son Dakika

Ordunun 25 Ekim'de yönetime el koyduğu ve olağanüstü hal (OHAL) ilan ettiği Sudan'da 3 üniversitede eğitim durduruldu.

Sudan'ın orta kesimindeki El Cezire Üniversitesi, öğrencilerinin ve çalışanlarının güvenliği nedeniyle eğitime ara verdiklerini açıkladı.

Üniversiteden yapılan ve askeri müdahalenin reddedildiği açıklamada, ordunun yaptıklarının halkın özgürlük, adalet ve barış beklentilerine aykırı uygulamalar olduğu belirtildi.

Açıklamada, gözaltına alınan 2 dekan ile tüm gözaltındakilerin serbest bırakılması çağrısı yapıldı.

Kızıldeniz ve Hartum üniversiteleri de güvenlik güçlerinin, öğrencilerine yönelik olumsuz tavırları nedeniyle eğitimlerine süresiz ara verdiklerini duyurdu.

Sudan'da askeri müdahale

Sudan'da 25 Ekim sabahı Başbakan Abdullah Hamduk ile çok sayıda siyasetçi gözaltına alınmış, ertesi gün Hamduk'un serbest bırakıldığı açıklanmıştı.

Sudan'da askeri müdahale sonrası azledilen Başbakan Abdullah Hamduk, ordu ile herhangi bir diyaloğa girmeden durumun 25 Ekim öncesine döndürülmesi şartına sıkıca bağlı olduğunu belirtmişti.

Sudan Ordusu Komutanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan, OHAL ilan ettiklerini, Egemenlik Konseyi ve kabinenin feshedildiğini, Sudan'daki tüm kesimleri temsil edecek teknokrat bir hükümet kurulacağını duyurmuştu.

Uluslararası toplumun, Sudan'daki yönetim krizinin çözümü ve ara buluculuk girişimlerinden şu ana kadar sonuç alınamadı.

Askeri yönetim karşıtı grupların, "sivil itaatsizlik" çağrısı yaptığı Sudan'da dar katılımlı protestolar sürüyor.