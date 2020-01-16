Sudan'daki olaylarda 6 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Sudan'daki olaylarda 6 kişi hayatını kaybetti

41 dakika önce

Sudan'da bazı istihbarat mensuplarının dünkü kalkışmasına güvenlik güçlerinin müdahalesi sonrası çıkan çatışmalarda şu ana kadar 4'ü asker 6 kişinin öldüğü bildirildi.

Sudan'daki olaylarda 6 kişi hayatını kaybetti, System.String[]

Sudan'da bazı istihbarat mensuplarının dünkü kalkışmasına güvenlik güçlerinin müdahalesi sonrası çıkan çatışmalarda şu ana kadar 4'ü asker 6 kişinin öldüğü bildirildi.

Sağlık Bakanlığının Sudan resmi haber ajansı SUNA'da yer alan açıklamasında, Genel İstihbarat Teşkilatı Operasyonlar Biriminin bazı mensuplarının görevlerine son verilmesi ve tazminatlarını yetersiz bulmaları sebebiyle başlattığı protesto ve silahlı direnişe güvenlik güçlerinin müdahalesi sonrası yaşanan olaylarda 4'ü asker 6 kişinin hayatını kaybettiği, 7 kişinin yaralandığı belirtildi.

Sudan'ın başkenti Hartum'da görevlerine son verilmesi ve tazminatlarını alamadıkları gerekçesiyle dün öğle saatlerinde Hartum Uluslararası Havalimanı yakınındaki Riyad ile Kafuri ve Soba bölgelerindeki istihbarat karargahlarında durumu havaya ateş açarak protesto eden, ardından teslim olmayı reddederek güvenlik güçleriyle çatışan bazı istihbarat mensupları, ordunun müdahalesi sonucu etkisiz hale getirilmişti.

Askerin nisan ayındaki müdahalesi ile 30 yıllık iktidarına son verilen Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir karşıtı partiler ve aktivistler, rejimin düşmesi ve sivil yönetim talebiyle aylarca süren protestolarda göstericilerin öldürülmesiyle bağlantısı olduğu gerekçesiyle Sudan istihbaratının operasyonlar biriminin kapatılmasını talep ediyordu.

Operasyonlar birimine bağlı 13 bin askerden 7 bini başkent Hartum'da görev yapıyordu.

Bazı çevreler, olayları bir darbe girişimi olarak bazıları ise devrik Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir rejiminden çok sayıda ismin bulunduğu istihbarat biriminin tasfiyesi olarak yorumluyor.

Sudan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 01:00 Kaynak: AA
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